ŠOKUJÍCÍ rodinné vazby: Justin Bieber a Avril Lavigne jsou příbuzní!

… a do nově nalezené rodiny se přidal i hollywoodský herec Ryan Gosling! Jak se to stalo a proč to celý svět zjišťuje až teď? Justin Bieber se začal hrabat ve svém rodokmenu, rozmotal rodinné kořeny a zjistil, že kromě desítek nových předků má i dva vdzálené žijící příbuzné a oba jsou stejně slavní jako on!