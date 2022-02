Anna Kadeřávková září štěstím s GoGem, odkopnutý přítel jí poslal drsný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Už je to nějaký ten pátek, co herečka Anička Kadeřávková oznámila rozchod se slovenským raperem Strapem. Dlouho však netesknila a našla zalíbení opět u našich sousedů. Postel i náruč jí zahřívá youtuber Daniel GoGo Štrauch. Ten však kývnul na účinkování v reality show Survivor a pohlednou blondýnku tak na nějaký čas opustil.

V posledních měsících má herečka Anička Kadeřávková, kterou diváci znají především z nekonečného seriálu Ulice jako Rózinu Maléřovou, napilno. Stihla se rozejít se slovenským raperem Strapem, i když ještě před několika měsíci byl jejich zamilovanými fotkami zaplněn celý Instagram.

Najednou bylo ze dne na den vše jinak a Anička už milovala jiného. Aktuálně mladá herečka randí s youtuberem Danielem GoGo Štrauchem. Úspěšný youtuber ale na svou novou známost nemá momentálně čas, je totiž jednou z VIP osobností, které bojují o titul Survivora v Dominikánské republice.

Kadeřávková děkuje za podporu fanouškům

"Tenhle post jsem chtěla přidat už hodně, hodně dávno, ale nebyla jsem si jistá. Ani nevím čím. Prostě jsem necítila potřebu veřejně informovat o tom, co se mi v osobním životě dělo… a děje. Asi jste sami pochopili, že spolu s koncem léta skončil i můj tehdejší vztah s Janym," napsala si Kadeřávková na Instagram.

Také poděkovala svým fanouškům za podporu, zachování soukromí i za to, že jim fandili.

"Díky, že jste respektovali můj postoj, ve kterém jsem se k tomu nechtěla mimo rodinu a přátele vyjadřovat. Cítím to tak stále, ale protože se i po tak dlouhé době opakovaně ptáte vy i novináři, což je značně nepříjemné pro nás všechny, chtěla jsem vám odpovědět a pozastavit tak jakékoliv další otázky nebo domněnky. Děkuju, že jste u toho vždycky částečně byli s námi a že jste nám fandili. Věřím, že nám budete fandit i dál, každému zvlášť, i když jsme už každý sám za sebe na své vlastní cestě. Která, věřím, nám oběma povede krásným směrem a ke štěstí, které nám oběma ze srdce přeji."

Strapo tak sluníčkový nebyl. Na svůj Instagram si dal přeškrtnutou dopravní značku, na které je napsáno "lžín". Že by tím chtěl něco naznačit? Svědčí o tom i jeho vyjádření.

Strapo si zase myslí své o chování Kadeřávkové

"Tento rok byl těžký, ale velmi mě naučil. Spousta lidí ukázala svou pravou tvář a mnoho věcí změnilo svou hodnotu. O hodně jsem přišel, ale dostal jsem i prostor hodně získat a hodně pochopit. Nejdůležitější a nejtěžší bylo ale pochopit, že jsem začal klamat sám sebe i své okolí, a tím jsem jen prodlužoval nezbytný kolaps, který byl jedinou cestou ven," vypsal se ze svých pocitů drsňák a pokračoval: "Čím více to budete dělat, tím tvrdší bude dopad. Děkuji každému, kdo při mně stál, když jsem se trápil s umělým úsměvem, každému, kdo mi podal pomocnou ruku, když jsem přes slzy tvrdil, že jsem v pohodě. Velice si toho vážím a slibuji, že vám to vrátím."

Jak to tak vypadá, jejich vztah ukončila Anna a asi to nebylo po vzájemné dohodě. Dokonce se zdá, že jí raper přišel na nevěru či jinou okatou lež, kterou nepřekousl. Jestli to bude s youtuberem GoGem stejné, ukáže čas.