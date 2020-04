Herci z Policejní akademie: Kadet Mahoney, Hightower a další. Jak dnes vypadají?

Ve filmech Policejní akademie, které mají celkem sedm pokračování, se vystřídalo nespočet herců. Ti hlavní nám ale zůstali v hlavách a hlavně v srdcích. Takový rebel Mahoney nebo něžný obr Tackleberry, stejně tak prsatá seržantka Callahanová, to jsou jména a obličeje, které nám z hlavy zkrátka nikdo nedostane. Jak tito herci vypadají dnes? Zjistili jsme to a ukážeme vám je. Pokračujte do galerie.