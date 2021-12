Je Kadri prolhaný lhář? Andrea ze Svateb vytáhla na světlo, co neměla

Zdroj: TV Nova

Andrea a Kadri se na konci velkého sociálního experimentu rozhodli, že spolu zůstanou, byť za sebou měli docela velkou krizi kvůli hrozbě vztahu na dálku. Jenže ten problém je mezi nimi mnohem hlubší, než tehdy kdokoliv tušil. Jak na tom jsou nyní? Co je pro Andreu neodpustitelné a jak na to zareaguje Kadri? Odpověď přináší tato ukázka ze speciálního dílu Svatby na první pohled.

Andrea a Kadri by podle vědeckých testů měli tvořit vysoce kompatibilní pár. Jenže právě jejich vztah se už jednou otřásl v základech kvůli odlišným představám, kde spolu budou žít. Kadri by byl rád, kdyby se Andrea přestěhovala za ním do Švýcarska, kde má práci. To ale Andrea okamžitě odmítla kvůli vazbám, a to nejen na rodinu, jež má v Čechách. Přesto si i tento pár dal šanci a zůstal spolu v dobré víře, že se pokusí zvládnout vztah na dálku. Po pár měsících od ukončení experimentu se ale ukazuje, že zásadních problémů řeší mnohem víc. Andrea má očividně Kadriho plné zuby a přestává si brát servítky před experty i kamerami. Čím ji tak zklamal? Jaké mu dá kapky a co on na to?

