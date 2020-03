Oldřich Kaiser do toho praštil! Svou partnerku Dášu Vokatou si vzal tajně!

Ženou života Oldřicha Kaisera byla roky Naďa Konvalinková, se kterou má dceru Karolínu. Manželství vydrželo krásných pětadvacet let! Herec měl ale problémy s pitím.

Alkoholové excesy se vystupňovaly natolik, že nakonec Konvalinková Kaisera opustila, i když ho hluboce milovala. Zůstali však dobrými přáteli. Po rozchodu se ale herec doslova utrhl ze řetězu a několik let se ponořil do své závislosti. K ženám se příliš neměl, ačkoliv byl spojován s Blankou Wernischovou, nikdy vztah veřejně nepřiznal, přitom se s milenkou scházel více než pět let!

V roce 2012 se ovšem stala zásadní věc, Kaiser totiž potkal spřízněnou duši! Umělkyně Dáša Vokatá, která je vdovou po Ivanu Martinu Jirousovi, otočila Kaiserovi doslova celý život naruby!