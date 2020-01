Kajínkův život na vysoké noze! Bývalý vězeň je obklopený přepychem!

Kajínek po letech za mřížemi nejvíce oceňuje svobodu. Život v přepychu je po letech strádání to nejmenší a bývalý vězeň si užívá maličkosti jako že se může dívat na noční oblohu a je zdraví.

Cíl má však jasný, donutit justici uznat, že jeho dlouhé věznění bylo chybou. Pokud by skutečně toto dokázal, vysoudil by za tak dlouhé roky částku dosahující desítek milionů.

Zda se to bývalému podvodníkovi podaří zatím není jasné, tajemně naznačil, že střádá materiál k tomu, aby se proces obnovil a on dosáhl svého. Jak to celé dopadne je ale zatím ve hvězdách. Volné chvilky si zatím Jirka krátí nakupováním drahých aut a ježděním po výletech tak snad se dočká spravedlnosti jednou…