Kontroverzní video Jiřího Kajínka: Rozhovor s Kramným, mluvil o mrtvé rodině

Setkal se s ním několikrát a o jeho případ se ve vězení zajímal. Zpočátku si prý Jiří Kajínek myslel, že jeho spolubydlící z Mírova vraždil. Čím ho ale poznával více, tím si byl jistější, že Kramný by se na takovou vraždu, za jakou byl odsouzen, nikdy nezmohl.

Petr Kramný opět neuspěl, když před časem soud znovu odmítl otevřít případ vraždy jeho manželky Moniky a dcery Kláry elektrickým proudem na dovolené v Egyptě, kterou měl vykonat podle soudů právě on.

Tento případ od začátku společnost rozdělil na dvě skupiny. Jedna, v čele s jeho rodiči, kteří Kramného podporují na každém soudním stání, si myslí, že je nevinný a druhá, která je přesvědčena, že vraždil. Jako jeden z důvodů jeho odpůrci uváděli nedostatečnou emocionalitu a že se Kramný divně tvářil.

Případ Petra Kramného sledovala s napětím celá republika

Případ Kramného sledovala s napětím celá republika a dodnes, když se kolem vězně něco děje, jsou toho plná média. Není tedy divu, že se k případu Kramný vyjádřil i bývalý vězeň Jiří Kajínek, který se také několikrát zbytečně pokoušel o obnovu procesu v důsledku nových důkazů, ale nikdy neuspěl. Nakonec ho zachránila až milost od prezidenta Miloše Zemana, což se v případě Petra Pavla nejspíš očekávat nedá.

Kajínek se navíc s Kramným setkal ve výkonu trestu a o jeho případu si spolu prý povídali. Nejprve prý Kajínek Kramného drsně obvinil.

"Já jsem tam tenkrát řekl:´Víš jako, ty musíš bejt hrozně naštvanej člověk.´ On na mě tak kouká a říká ´Proč myslíš?´ A já říkám: ´No, oni tě teďkon odsoudili za dvojnásobnou vraždu těch svých blízkých lidí a odsoudili tě za to, žes je zavraždil elektrickým proudem a tys je elektrickým proudem nezavraždil, ale tys je otrávil. Takže musíš bejt strašně naštvanej, že oni tě odsuzujou za něco, cos neudělal, přestože já si myslím, žes je stejně zabil.´ On na mě vyděšeně koukal a říká mi: ´Víš, já ti nechci nic vykládat a vysvětlovat, ale já jsem jim fakt neublížil.´A s tím jsme se rozešli,“ tenkrát se prý s Kramným setkal poprvé, prozradil ve svých videích na YouTube.

Kajínek si myslí, že by Kramný na vraždu, ze které byl obviněn, neměl schopnosti

Následně se pak ale s Kramným několikrát o celé kauze bavil a tvrdí, že Kramný to neudělal.

"Teď řeknu něco, co se Petrovi Kramnému nebude líbit a nebude se líbit jeho blízkým, ale Petr Kramný je hlupáček. Petr Kramný je hloupej kluk, kterej by nikdy nedokázal vymyslet a zrealizovat vraždu tak, aby ošálil všechny policie a státní zastupitelství, soudní znalce, patology dvou zemí. Aby nepřišli na to, jak to udělal. Petr Kramný toho není schopný. Je to jednoduchej člověk, takový hlupačisko, opravdu toho není schopný," pokračoval ve své zpovědi osvobozený vrah, který si myslí, že byl Petr Kramný odsouzený za něco, co nespáchal.