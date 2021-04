Kajumi a Datel opět nepřátelé na život a na smrt, Adam potvrdil nevěru s Bárou!

Do vily Like House nastoupili intenetoví nepřátelé Marek Valášek alias Datel a Adam Kajumi. První dny chlapci zvládali jako "kamarádi", to se ale změnilo! Díky živému streamu Kajumiho, který údajně byl u toho, když měl Datel aférku s Barborou Stříteskou. Nyní Valášek slibuje ostrou odplatu!

První týden pod jednou střechou zvládli Marek Valášek a Adam Kajumi vcelku přátelské atmosféře, i když se ani jeden netajili vzájemnou averzí.

O víkendech účastnící Like House odjíždí do svých domovů a právě tam vznikl problém. Kajumi totiž zahájil na svém Instagramu živé vysílání a něm tvrdil, že sex mezi Datlem a Bárou Střiteskou skutečně proběhl! To vytočilo údajného nevěrníka doběla.

"Teď mi několik lidí poslalo záznam ze streamu, kde Adam Kajumi říká, že byl u toho, když jsem spal s Bárou. Děláš si ze mě prdel? Co ty jsi za člověka, za bezcharakterního. Máš vůbec páteř? Jsi normální? Garantuju vám, že pondělní příjezd na Like House bude zajímavý. Fakt ubohý," nahrál Valášek vytočenou reakci.

Kajumi se Datlovi vysmál, hádka se začíná stupňovat

Vytočenou reakci Valáška samozřejmě nenechal Adam Kajumi bez odezvy a ihned mu na Instagramu poslal ostrý vzkaz.

"Jediná obrana proti tomu, aby si to lidé nemysleli, je nedělat sebemenší náznaky. Nevím, jestli jste spolu spali, nebo ne, protože s vámi na pokoji nejsem, ale každopádně to je vaše věc. Já kdybych měl holku, nechci, aby spala s jinými týpky na pokoji. Pokud nechceš, aby si to lidé mysleli, nedělej to. Pokud to děláš a pak si stěžuješ, absolutně to nechápu," vzkázal Datlovi.

To celou situaci ještě vyhrotilo a pondělní návrat do vily Like House bude nejspíš ještě pořádně vyhrocený, Valášek se chce totiž Kajumimu pomstít.

Datel: "Kajumi je lhář!"

"Chápete, že on to neví a na streamu, řekne, že byl u toho, když jsem s ní spal, což není pravda. Je mi z toho smutno. Ubohost. Mrzí mě, že jsem se zklamal v někom, o kom jsem si myslel, že je normální, i když ho lidé nesnášejí. Zase jsem udělal blbost. Snažil jsem se na něj změnit názor, i když ho všichni nesnášejí, a dát mu šanci. Akorát jsem se zklamal," bránil se se Marek Valášek nařčení z nevěry.

Aby svou image hodného chlapce podpořil, neváhal svého soupeře Adama Kajumiho nazvat lhářem.

"Cokoliv Adam řekne, nevěřte mu. Sám mi ve vile do očí řekl, že naschvál chce dělat věci, které se budou řešit. Že naschvál chce vytahovat špínu, že to lidé chtějí. Naschvál chce vymýšlet věci, které budou škodit lidem. Takový je Adam Kajumi," nebral si Datel servítky.

Necháme se tedy překvapit, jak si chlapci nakonec aféru vyříkají a zda dojde například na pěstní souboj. Spíše se nám to ale jeví jakou zoufalý pokus přitáhnout diváky, u kterých zatím Like House propadl na celé čáře.

Marek Datel se raději s přítelkyní rozešel.

Zdroj: Youtube