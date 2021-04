Měli trojku! Kajumi z Like House se vyspal s nestydatou Ladou a její kamarádkou

Zdroj: Instagram

Na soutěžící z reality show Like House začínají pomalu vyplouvat nejrůznější skandály. Nejhorší na tom je, že si za to můžou sami. Nestydatá Lada v poněkud rozjařeném stavu přiznala, že měla sex ve třech, a to s Adamem Kajumi a její kamarádkou.