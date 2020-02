Pepíčka z Kameňáku vůbec nepoznáte: Stal se z něj namakaný hezoun!

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru OpenStack deployment inženýr. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90000 kč, mzda max. 110000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce : Thámova č.p. 137/16, Karlín, 186 00 Praha 86 , První kontakt e-mailem na : pmatejicek@mirantis.com nebo vsilyukova@mirantis.com (Pavel Matějíček a Vladena Silyuková, tel. +420 607 247 824), Společnost Miratnis Czech a.s. poptává pracovníka na pozici OpenStack deployment inženýr. Primární odpovědností takového inženýra je plánování a deployment (instalace) OpenStack(u), jakožto IaaS (Infrastructure as a Service) platformy na IT infrastruktuře klienta, usnadnit předání vědomostí klientovi při instalačních projektech, práce s mezinárodními týmy na technických výzvách a na zlepšení procesů. , Požadavky na příslušnou pracovní pozici zahrnují znalost angličtiny, praxi v nadnárodní společnosti, minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, nejméně 3 roky praxe s administrací Linuxu (nebo jeho verzí RHEL, CentOS, Ubuntu atp.) jako serverové platformy včetně praktických zkušeností s organizací HA clusterů; 3 roky praxe s administrací sítí, alespoň dvouletou zkušenost s technologií Puppet, schopnost rychle identifikovat a řešit problémy v jakémkoli programovacím jazyku, nejméně tříletou zkušenost se skriptovacím jazykem Bash.. Pracoviště: Mirantis czech a.s. - 001, Thámova, ďż˝.p. 137, 186 00 Praha 86. Informace: Pavel Matějíček, +420 607 247 824.