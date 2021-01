Kameníková o sexu v seriálu Božena: Dokázala bych zajít kamkoli

„Kdyby to bylo profesionální, tak bych asi dokázala zajít kamkoliv… Když bych věřila tomu, co se to děje, proč se to děje a s kým se to děje,“ tvrdí Kameníková. Kromě sexuálních scén musela natáčet i ty násilné. Ty se jistě také nenatáčí snadno.

„To, že Božena doma schytala někdy pár facek, je samozřejmě v nepořádku – v dnešní době. Tehdy to bylo normálnější. Nepůsobilo to na mě dobře, ale dávalo to smysl v těch situacích, který se tam objevujou. Josefa, Boženina manžela, k tomu vždycky vedlo nějaký zoufalství nebo rozčarování, a možná bylo i na místě. V kontextu tý doby ano,“ pokračuje herečka.