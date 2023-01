Kamil Střihavka držel velké loučení v tajnosti, teď se věnuje manželce a dcerám

Zdroj: Profimedia

Kamil Střihavka se proslavil především jako muzikálový zpěvák. Dlouhá léta zářil v roli Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar. Nyní však už pověsil svou srdeční roli na hřebík a věnuje se rodině. Není se čemu divit. Má doma krásnou manželku a dvě dokonalé dcery.

Sám Kamil Střihavka se vždy mohl pyšnit pohledným obličejem a blonďatým hárem, které dostalo do kolen nejednu ženu. Jako Ježíš, kterého hrál dlouhá léta v muzikálu Jesus Christ Superstar, se stal miláčkem publika.

Když v roce 2018 s touto rolí skončil, napsal si na své oficiální stránky.

"Rozhodl jsem se po dohodě s produkcí HDK, že zveřejním můj oficiální konec a účinkování v tomto legendárním představení. Tato vskutku "osudová" role, byla celých 25 let součástí mé hudební kariéry a stala se důležitou součástí mého života. První nastudování české verze v divadle Spirála na pražském Výstavišti mělo premiéru v roce 1994 a to druhé v HDK jsme odpremiérovali v roce 2010. Nikdy jsem nelitoval onoho pomyslného dvojího vstoupení do stejné řeky."

Svůj odchod z muzikálu Střihavka tajil i před kolegy

O tom, že se jednalo o poslední představení nikdo nevěděl, nechtěl, aby ho kolegové přemlouvali, ani nebyl zvědavý na nějaká opulentní loučení. Odchod tedy zorganizoval podle svého. Na stránkách pak svým kolegům i ze srdce poděkoval.

"Představení Jesus Christ Superstar zůstává a navždy zůstane hluboko v mém srdci a zážitky spojené s touto legendou jsou pevně spjaty s mým profesním životem. Nesmírně si vážím podpory, kterou dostávám od všech, kteří mi fandí, a pevně doufám, že toto mé rozhodnutí na tom nic nezmění!"

Zpěvák se věnuje své rodině, má dvě krásné dcery a půvabnou manželku

Kamil se tak po letech mohl zase začít více věnovat své rodině. Není se čemu divit, má doma tři nádherné ženy, které je třeba opečovávat. Jeho manželka Eva mu porodila dvě dcery, přičemž jedna je pohlednější než druhá. Starší Eva se dokonce zúčastnila soutěže krásy a mladší Tereza ji nejspíš bude brzy následovat. Rozhodně mají obě k modelingu předpoklady.

Zpěvák by se měl připravit na příliv nápadníků a raději si pořídit zbrojní čas nebo by měl začít meditovat, protože tyhle květinky rozhodně bez zájmu dlouho nebudou.