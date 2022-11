Dramatický rozvod Kamily Magálové: Její manžel čekal dítě s milenkou

Zdroj: Profimedia

Slovenská hvězda českých komedií Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel, Kamila Magálová, i po sedmdesátce vypadá skvěle. Prý jsou za tím jen geny a ne ruce plastických chirurgů. Navíc je šťastně rozvedená a kvůli mužům už si prý vrásky dělat odmítá.

Kamila Magálová a Zdena Studénková patří mezi sedmdesátnice, kterým by jejich věk hádal jen málokdo, obě totiž vypadají skvěle. Studénková se však na rozdíl od Magálové netají tím, že si ráda nechá dopomoci nějakým tím chirurgickým zákrokem, aby neměla vrásky a její kůže byla pevná a vypnutá. Magálová tvrdí, že za vším stojí geny.

Sice tvrdí, že jsou plastické zákroky u hereček normální, a pokud se to s nimi nepřehání, nic proti nim nemá, ale kromě víček si prý nic upravit ani omladit nikdy nenechala.

„Pokud se to dělá s mírou, je to v pořádku, horší je, když se z toho stane závislost,“ prozradila svůj názor na estetické zákroky pro deník Plus Jeden Deň.

Na plastické operace je u ní prý už pozdě

I ona prý o nějaké té úpravě přemýšlela, ale bylo jí řečeno, že už je pozdě.

„V mém věku je už na zákroky pozdě. Jeden chirurg mi totiž řekl, že nejlepší věk na vylepšování je kolem pětačtyřicítky, pak to už nemá význam,“ přiznala herečka, na které je tedy prozatím vše přírodní a jak to vypadá, tak i zůstane. Žádné zákroky totiž neplánuje ani do budoucna.

„Co bych měnila? Už jen připravit věci do truhly. Ale ani to neplánuji,“ směje se sympatická Slovenka a dodává: „Stačí, když mi vydrží zdraví, abych mohla být užitečná pro své děti a vnoučata, dokud mi bude dopřán ještě nějaký čas zde na zemi. I já mám období, kdy mi je smutno, ale neležím v posteli. Právě naopak, začnu něco dělat a přijdu na jiné myšlenky.“

Rozvod ji dostal na pokraj sil

Kamila se před deseti lety rozvedla s manželem Slavomírem, který jí byl nevěrný. Hned po rozvodu si svou o třiadvacet let mladší milenku vzal. Ta totiž byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Herečku to málem stálo život.

„Dostala jsem ledvinovou sepsi. Ve většině případů se na to umírá. Šance na přežití je dvacet procent. Zažila jsem klinickou smrt. Každý se mě pak ptal, jestli jsem viděla cestu. Viděla jsem něco před sebou, nebylo to světlé, ale hnědé a říkalo mi to – konečně začni řešit svůj život," svěřila se Blesku.

Po návratu z nemocnice okamžitě změnila svůj život, oficiálně ukončila nepovedené manželství a odstěhovala se z jejich společného domu. Exmanžel se sice chvíli snažil házet vinu na ni, že mu byla nevěrná první, ale vzhledem k požehnanému stavu jeho milenky bylo jasné, jak se ve skutečnosti celá věc má.