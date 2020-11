Zemřela Kamila Moučková, legendární hlasatelce bylo 92 let

Moučková byla nejprve rozhlasovou moderátorkou a pak nastoupila do televize, kde byla hlavní tváří zpravodajské relace. V roce 1968 ohlásila z obrazovky okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy.

Později popisovala, jak za ní stáli dva sovětští vojáci a dýchali jí se samopaly v rukou na záda. „Říkala jsem si: Co si to dovolují, ti šmejdi, překročit hranice jiného výsostného státu, to je něco tak strašného,“ vzpomínala.