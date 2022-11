Kamila Nývltová promluvila o novém partnerovi: Chce, aby s ní hřešil

Zdroj: Profimedia

Zpěvačku Kamilu Nývltovou známe především z koncertních sálů nebo divadelních jevišť. Bylo před pár dny pro nás tak trochu překvapením, když jsme ji zastihli v Paláci knih Luxor, kde nebyla coby milovnice literatury a nehledala pro chvíle oddechu nějakou knižní novinku, ale představila se tu jako novopečená spisovatelka.

„No, to je tak trošku přitažené za vlasy. Literární dílo mám v plánu vydat tak za padesát let a budou to paměti, teď jsem tu jako autorka kuchařky, která se jmenuje Na plech s Kamilou, a jak název naznačuje, je plná receptů na sladkosti. Mojí doménou kromě muzikálů, a tedy zpěvu, je totiž i pečení dobrot a na křest jsme s kamarádkou vyrobily krabici makronek, aby tahle akce nebyla jen pro oko, ale uspokojila i chuťové buňky hostů,“ informovala kafe.cz Kamila.

Jste původem z menšího města, ze Rtyně v Podkrkonoší, takže se ostatně dá předpokládat, že si ve vaší knize kuchaři najdou recepty na lahůdky z vašeho kraje. Prozraďte nám ale, jak se pěnice dostane k troubě a tvorbě sladkostí?

„To je jednoduché. Odmalička, když maminka pekla, tak jsem se kolem ní točila a sledovala, co a jak se dělá. Hrozně mne to bavilo a baví, a když jsem byla trošku větší, tak se sama pouštěla i do vlastní tvorby. Kdysi jsem toužila otevřít si u nás ve Rtyni cukrárnu nebo kavárnu a zásobovat ji svými výtvory, zatím to neklaplo, ale kdoví, za nějaký čas, co bude. Téhle myšlenky jsem se ještě nevzdala,“ prozradila pěnice a pekařka.

Jste momentálně single. Nemůže to být i tím, že i když jste pohledná mladá dáma, skvělá zpěvačka a milá společnice, že případní parťáci na vztah se mohou obávat, že jim budete k jídlu předhazovat jen samé sladkosti a jejich tělesné proporce mohou díky kaloriím změnit štíhlého sekáče v kouli špeku?

„Tak to určitě ne. Já samozřejmě umím i vařit a ne jen péct, takže nějaký ten steak nebo knedlo zelo vepřo a podobné masové laskominy zvládám bez problémů a bez bázně a hany tady a teď říkám, že se opravdu perspektivní nápadníci nemusí obávat, že bych je krmila jen dorty. Ale pozor, až opravdu začnu pátrat po partnerovi, tak bych byla moc ráda, kdyby to sladké neodmítal a občas si s chutí i se mnou sladce zahřešil,“ zasnila se Nývltová.

Od pečící trouby zabrusleme na závěr i na to, co vás čeká v nejbližší době ne už coby kuchařku, ale zpěvačku?

„V dohledné době vydám svoji desku, která se jmenuje Síla lásky, čeká mne 10. listopadu slavnostní koncert ve Slovanském domě a pak už přijde na řadu Vánoční turné a koncerty po celé naší republice. Takže paráda, moc se těším a závěr roku si určitě budu užívat. A rozhodně ne jen u trouby,“ s úsměvem dodala Kamila Nývltová.