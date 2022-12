Kamila Nývltová promluvila o rodinné tragédii: Smrt postižené sestry tajila

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a herečka Kamila Nývltová odhalila své velké trápení. I když ji diváci znají hlavně z muzikálů jako zpěvačku, v soukromí je starostlivá a obětavá. Půvabná brunetka si prošla se svou rodinou velmi těžkou zkušeností, její mladší těžce mentálně postižená sestra umřela ve svých osmnácti letech.

Sestra Kamily, Eliška, potřebovala celý život soustavnou péči. Obětavá rodina ji nikdy nedala do ústavu. Kamila se i přes těžkou životní situaci dokázala prosadit na hudební scéně u nás i v zahraničí. O svém příběhu běžně nemluvila ani mezi blízkými kolegy z divadla.

Rodinné trápení

V době, kdy se Eliška narodila, bylo Kamile šest let, na svou mladší sestru se moc těšila. „Eliška se mi narodila normálně v termínu, vše včetně porodu bylo naprosto bez problémů. Byla jsem poměrně hodně hlídaná a po lékařské stránce až nadmíru kontrolovaná. Před narozením Elišky a Kamilky jsme totiž měli ještě dvě děti, holčičku a chlapečka. Holčička se narodila mrtvá v 9. měsíci. A chlapeček Tomášek nám tragicky zahynul, když mu byl jen rok a půl,“ popsala smutné zkušenosti v pořadu 13.komnata matka Kamily Nývltové. Lékaři holčičce diagnostikovali spastickou kvadruparézu s těžkou psychomotorickou retardací, tedy dětskou mozkovou obrnu. To pro představu znamenalo, že Eliška zůstala po celý svůj život mentálně ve věku dvou měsíců.

Žárlení a posměšky

Pro malou Kamilu to byl tehdy šok po všech stránkách. „Byla jsem trochu sobeček, do té doby jsem byla zvyklá, že vše bylo jen Kamilka, Kamilka," prozradila o začátcích. „Maminka přesto nikdy nechtěla dát Elišku do ústavu. Byla zkrátka součástí rodiny a číslem jedna. Jako dítě jsem na ni žárlila a někdy jsem byla i dost sobeček. Do té doby se totiž všechno točilo kolem mě. I proto, že před mým narozením už maminka o dvě děti přišla,“ uvědomovala si zpěvačka. Nejkrutější rány ovšem teprve přišly, místo podpory kamarádů, schytávala na svou sestru posměšné narážky. „Děti měly opravdu zlé narážky. Bylo mi to samozřejmě moc líto. Dnes, když jsou různé třídní srazy, bývalé spolužáky nevyhledávám, ani s nimi nechci trávit svůj čas,“ dodává zpěvačka.