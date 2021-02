Kamila Nývltová zažívá noční můru, ať už to vězení skončí, říká

Zpěvačka Kamila Nývltová nenese nouzový stav zrovna dobře. Je ráda, že už končí. Bohužel pro ni jsou tu další omezení. Rodina zpěvačky totiž žije v Rtyni v Podkrkonoší, která patří pod okres Trutnov a ten se má brzy uzavírat.

Nývltová měla teď téměř rok hodně volného času. Vzhledem v nouzovému stavu nemohla vystupovat a volnou chvíli trávila s rodinou v jejím rodném domě. Ve Rtyni v Podkrkonoší spadající pod okres Trutnov byla tak s přestávkami rok.

K její smůle se bude Trutnov uzavírat. „Zůstávám tady, aspoň je tu příroda. V Praze bych byla sama, tak jsem ráda, že jsem tady,“ řekla pro super.cz.

„Už se všude připravují policejní hlídky. Budeme tady jako ve vězení. Celý rok jsem se držela, ale už to na mě dopadá. Ať už je konec a fakt se z toho probudíme,“ popisovala, jak to u nich momentálně vypadá.

Nývltová už propadá depresi

Celá její rodina musí dodržovat nařízené podmínky. „Taťka bude muset každé ráno předkládat povolení policistům, že jede do vedlejšího města do práce, já zase, že vozím babičky k doktorům. Pepa pracuje v Praze v covid centru, tak s tím se teď asi neuvidím,“ smutní zpěvačka.

S přítelem se teď vidí méně a méně. Komplikované to bude také s nákupem potravin. „Máme jen pár malých obchodů, jezdili jsme nakupovat do Kostelce, ale to je okres Náchod, takže tam nemůžeme. Budeme muset do jiného většího města v rámci okresu,“ prozradila Nývltová.

„Ještěže z toho všeho můžu vypadnout se psem do lesa a vyčistit hlavu. Jinak bych se z toho zbláznila,“

myslí si. Zpěvačka byla zvyklá hodně pracovat a byla by vděčná, kdyby se všechno vrátilo do normálu.

Zpěvačka skončila uzavřená v Trutnově

„Tak jsem se nalíčila, prohrábla vlasy a jedu, protože zítra máme konec šmitec. Trutnov je uzamčen. Prosím vás, kdy už se do prdelky tohle všechno zase vrátí a ukončí,“ napsala na sociální síť ke snímku, kde opět jede do Trutnova.

S obdobím, které pro ni není zrovna příjemné, se čas od času svěří na Instagramu. „Chytla jsem po hoooodně dlouhý době pěknou depku. Bude mi 32, nemám děti, kariéra už skoro rok stojí, vše se ruší pořád a pořád, vidina zpívání je v nedohlednu, co budu dělat?“ tázala se sama sebe. Nezbývá nic, než čekat.