Požádá finalistka X Factoru přítele o ruku? Žádosti od něj se stále nedočkala

Kamila Nývltová

Zdroj: Profimedia

Už šest let randí muzikálová zpěvačka a bývalá finalistka soutěže X Factor Kamila Nývltová s fitness trenérem Pepou, ale jak vidno a slyšno, chlapec se zatím nemá k tomu, aby s ní vplul do stavu manželského. Nejen ona, i její rodiče by byli zásadně pro a uvítali by i nějakého toho potomka. Ovšem jak Kamila uvedla, bude muset prý přijít s aktivitou sama.

„Je to tak, zřejmě budu muset já požádat Pepu o ruku. Bylo by to určitě netradiční a téměř novátorské řešení našeho vztahu, ale po letité známosti by se už mohl alespoň jeden z nás k zásadnímu vyjádření rozhoupat. No, nebude-li to on, tak vážně podumám o tom, co dál a možná asi zůstane svatební iniciativa na mně. Uvidíme, nechám tomu ještě nějaký čas," svěřila se pro kafe.cz se smíchem Kamila, která po období zákazů a příkazů opět vítá pěvecké příležitosti a šance opět se vrátit na jeviště a koncerty. „Konečně se to zase, sice pozvolna, ale přeci jen rozjíždí. Rýsují se mi nová vystoupení a zajímavé pěvecké příležitosti, chtěla bych vydat vánoční cédéčko a uspořádat i vánoční koncert, v plánu mám i turné, takže plánů mám opravdu hodně a moc věřím, že všechny dopadnou dobře," informovala Nývltová. Ta je, jak známo, nejen výbornou zpěvačkou, ale i kuchařkou a hlavně cukrářkou. Doma, ve Rtyni v Podkrkonoší si v době, kdy se skoro nic nesmělo, hodila na sebe zástěru a u plotny vyráběla nejrůznější sladké pochutiny. „Tuhle činnost mám sice ráda a vytvářím dobroty s chutí, ale přeci jen zpěv je nejen moje práce, ale i koníček a radost. Takže v současné době tohle řemeslo upozaďuji, i když s ním rozhodně nekončím. Mám v diáři kromě koncertů a vystoupení už i objednávky na výrobu dortů na svatby, takže tu zástěru, jak říkáte, určitě úplně neodložím. Oni se dají, když člověk nad tím přemýšlí, obě tyhle věci skloubit. Dopoledne třeba upeču a odpoledne vyrazím na vystoupení. Prostě, když se chce, tak všechno jde," vysvětlila opět s úsměvem Kamila Nývltová. Jen pro ilustraci přidáme jeden tip pro budoucí zájemce. Loni si Kamila vytvořila svůj nový cukrářský rekord, kdy vyrobila více jak půl metráku vánočního cukroví. Byla to údajně docela honička, ale všechno zvládla a zájemci o její tvorbu se jen olizovali. Jak ale doplnila, letos bude sladkostí pravděpodobně, díky pěveckým závazkům určitě méně, ale přesto s touhle prací rozhodně do budoucna neskončí. A přijde-li Pepa s žádostí o její ruku nebo ona požádá o tu jeho ruku, pak si na svatbu napeče dobroty sama, protože na její den D se prý budou mlsat jen její vlastní výtvory a ne nějaké pamlsky z obchodních center a od neznámých výrobců.