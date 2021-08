Kamu čelí kritice za krádež fotek, s jakou přišla obhajobou?

Zdroj: Profimedia

Kamila Rundusová alias Kamu se proslavila díky cestování po světě a psaním kuchařek. V posledních měsících ale hvězda Instagramu čelí ostré kritice. Fanouškům už minulý rok slíbila vydání knihy, na kterou od nich předem vybrala peníze a dílo dodnes není hotové. To však není zdaleka vše. Nyní Kamu namíchla své sledující tím, že sdílela fotografii receptu, kterou stáhla z fotobanky.

Kamila Rundusová patří mezi nejznámější kuchařky. Vydala dvě knihy. Nejbarevnější kuchařka i Nejbarevnější Mexiko se staly bestsellery a díky tomu žije dnes pohádkový život, který by jí mohl leckdo závidět.

Kamu se svým přítelem, kterému říká Robi, cestuje po celém světě a užívá slunných destinací, kde čerpá inspiraci na další psaní.

Minulý rok ale Kamu slíbila svým čtenářům novou knihu, na kterou předem vybrala skrz crowdfundingovou kampaň a zájemci ji měli obdržet pod stromeček. Jenže lidé dodnes očekávanou kuchařku neobdrželi a nikdo jim neoznámil, kdy vyjde. Proto se na Rundusovou snáší čím dál větší kritika!

Ukradená fotografie receptu? Sledující nenechali na Kamu niť suchou

Kamu se vždy pyšnila krásnými fotografiemi svých receptů, proto sledující pořádně namíchlo, když u posledního postu nahrála Rundusová snímek koupený z fotobanky. O tom, že fotografie není její, se ale nikde nezmínila.

V komentářích se na známou kuchařku okamžitě seběhla celá řada zklamaných sledujících, kteří ji začali obviňovat, zda náhodou nemá nakoupené i jiné ilustrační fotky "svých" pokrmů.

Celou situaci se pak snažil uklidnit Robi, který nahrál několik instastories o tom, proč se jeho partnerka rozhodla sdílet cizí jídlo na svůj Instagram. Kamu podle něj chtěla udělat svým sledujícím radost, jelikož aktuálně dozrávají cukety a za licenci prý dala 100 dolarů. Nakonec se temperamentní kuchařka neudržela a celou aféru osvětlila sama.

Kamu použila u svého receptu ilustrační fotografii.

Rundusová nic neukradla: Za licenci jsem zaplatila

"Prosím vás Terko, já jsem si tu fotku jako vůbec první v životě koupila s licencí za 100$, abych ji mohla použít se souhlasem autora. Ptali jste se mě na cuketový recept a já mám v hlavě spoustu těch, které běžně děláme, ale nemám teď čas si ho hezky nafotit. Tak jsem si, opět připomínám, koupila od food fotografa, fotografii s licencí. Co je na tom špatnýho? Řekněte mi jediný důvod. Já nikde nepíšu, že jsem ji sama vyfotila, je to pro inspiraci. Můžete být přece rádi, že tu s vámi ty recepty sdílím. Ten recept je můj, jen jsem neměla fotku a tahle mi přišla boží, tak jsem autorovi napsala a podpořila ho 100$. Pro mě je to normální investice do vás, tady! Já z toho nic nemám, chápete to? Krájím ze svého volného času, abych s vámi sdílela recepty z cukety, když jich máte plný zahrady. Taky bych se na to mohla úplně vykašlat!" odpověděla ostře Kamila Rundusová jedné ze svých kritiček.

"Pro mě je tohle zábava, já se opravdu nikomu zavděčovat nemusím a na něco si hrát. Mně spíš přijde, že hodně z vás v poslední době "vos*ává" druhý, který vůbec něco dělají a snaží se najít jakoukoliv věc, aby druhého jakože nachytal a mohl mu za to dát pořádně na prdel. Šílený, pořád nějakej hnus, negace, hate, pruda. Pořád za něco. Hlavně, ať se ten druhý cítí taky na ho*no. Přeháníte to. Kolem nás se děje takových s*aček a my místo toho, abychom i na věcech hledali to dobrý, vzájemně se inspirovali, ať je ten svět teda hezčí, tak budeme prudit a prudit. Takhle se na to divám já. Je to jedno. A vy se taky už zklidněte s těma vašema pravidlama o všem," dodala Kamu, která už má evidentně haterů plné zuby.

Ze zakoupené fotografie receptu si vystřelil i TMBK.