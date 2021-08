Kamu terčem kritiky: Dočkají se naštvaní zákazníci slíbené kuchařky?

Zdroj: Profimedia

Kamila Rundusová známá jako Kamu čelí poslední dny ostré kritice. Obrovský nápor hejtů se na kuchařku vznesl poté, co sdílela fotku receptu a přidala k němu fotografii z fotobanky, aniž by uvedla zdroj. Fanoušci ale mají na Kamu zlost hlavně kvůli doposud nevydané knize Jak si uvařit vesmír, na kterou čekají už tři čtvrtě roku.

Kamila Rundusová na začátku týdne nahrála na svůj Instagram recept na cuketové rolky v rajčatové omáčce a přidala k němu ilustrační fotografii, kterou zakoupila údajně za 100 dolarů ve fotobance.

Všímaví fanoušci okamžitě zaregistrovali, že snímek nepatří Kamu a v popisku přitom nebylo uvedené, že se jedná pouze o ilustraci.

Tento fakt vzbouřil řadu sledujících slavné kuchařky, začali ji sprostě napadat v komentářích a dokonce vytváří divoké teorie o tom, že v již vydaných knihách Nejbarevnější kuchařka a Nejbarevnější Mexiko Kamu podváděla!

Tisíce fanoušků čeká na knihu, užívá si Kamu za jejich peníze u moře?

Na svou třetí kuchařku vybrala Kamila Rundusová předem peníze skrze crowdfundingový projekt. Lidé si mohli knihu Jak si uvařit vesmír koupit v exkluzivním předprodeji už minulý rok na podzim, vydání se ale dodnes nedočkali.

Kamu původně naslibovala natěšeným čtenářům kuchařku pod stromeček, kupujícím ale zapomněla zmínit, že není dané, který rok jim kniha na Vánoce doma přistane.

Měsíce ubíhají a Rundusová tisíce kilometrů od rodné země údajně denně intenzivně pracuje na dokončení očekávaného Vesmíru, mezitím ale některým lidem dochází trpělivost a žádají o vrácení svých financí. "Krásné ráno přeju na Kostariku, Kamilko. Prosím o kontrolu e-mailu a urychlené navracení peněz za předplacenou kuchařku. A hodne štěstí, budete ho evidentně potřebovat," opakují se nespokojení komentující.

Veronika Kopřivová přiběhla Kamu na pomoc

Mezi přívalem negativních a kritických komentářů se nakonec našlo i pár jedinců, kteří vyjádřili Kamile Rundusové podporu. Ozvala se například čerstvá maminka Veronika Kopřivová, která má sama s kyber šikanou bohaté zkušenosti. "Tak to je totální DNO co tady vy hnidopichové předvádíte. No já nemám slov. Boha s jakýma lidma to tady žijeme! Strčila bych Vám ty cukety do p*dele." zastala se modelka Kamu.

Rundusová po obří sprše kritiky nahrála video, ve kterém se snažila celou situaci se zakoupeným snímkem uvést na pravou míru a ujistila své čtenáře, že na slibovaném Vesmíru denně pracuje.

Kdy se ale předplatitelé svých kuchařek dočkají, to bohužel Kamu nijak neupřesnila.

Kamila Rundusová celý incident s fotografií vysvětlila ve videu.