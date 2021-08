Mistryně klamu Kamu: Proč se ze světice stala druhá Nela Slováková?

Zdroj: Profimedia

Jen málokdo nezná kuchařku, která se během několika posledních let vypracovala z obtloustlé holčiny milující burgery na někoho, kdo drží půsty, nejí maso, má dokonalé míry, ale i zdravotné problémy. Kdyby jen to, Kamila se také pasovala do role odbornice přes zdravý životní styl a neváhá svá nesmyslná poselství hlásat světu.

Před pár lety byla kuchařka Kamu velmi oblíbenou influencerkou, jejíž kuchařku chtěl mít každý, kdo alespoň trochu rád vařil. Nejen, že Kamila vařila v zahraničí po boku legendárních kuchařů, ale také hodně cestovala, kde se inspirovala nejrůznějšími kuchyněmi a ty pak dávala do svých knih plných chutných, barevných a originálních receptů.

Ve všem jí podporoval její partner, surfař Robí, který se živí jako fotograf, což se hodilo, protože mohl s Kamu vytvořit skvělý tandem. U prvních kuchařek to také tak vypadalo. Skvělé recepty, fotky a energie páru pohltila tisíce lidí, kteří Nejbarevnější kuchařku prostě museli mít. Z Kamily Rundusové se stala celebrita.

Bohužel kuchařka slávu neustála a začala být čím dál tím divnější a afektovanější. Vše začalo její neskutečnou touhou zhubnout. Dříve byla oplácaná, ale i přesto nebyla tlustá. Po boku Robího však šla do sebe a zdálo se, že díky pohybu, surfování a skejtování hubne a tvaruje si postavu. Následně přestala jíst maso, protože jí nedělalo dobře a kila šla opět dolů. Kamu všude hlásala, jak přestala pít, kouřit a jak žije zdravě. Také neustále prohlašovala, jak se ve svém těle cítí dobře, dokonce propadla otužování, detoxům a nejrůznějším půstům, které lidem bez zábran doporučovala.

Diagnóza nazvaná PCOS

"Letos v lednu mi doktor tady na Kostarice řekl diagnózu: PCOS (polycystic ovary syndromme), neplodnost, narušený endokrinní systém, inzulínová rezistance, Bowel irritation syndromme… a jel dál.Vy se asi trošku stresujete, co? Nooo, “trošku” asi jo. A máte implantáty? A já že jo, ale že v červnu mě čeká explantace. A on na to, že zaplaťpánbůh! Protože takovýhle implantáty můžou být jedním z “blockerů” při léčbě PCOS," sdělila na svém Instagramu.

Bohužel však byla realita úplně jinde. Vymetala večírky s cigaretou či jointem u pusy a nejednou došlo i na něco ostřejšího, co prošlo jejím vybraným nosíkem. Prostě kázala vodu a pila víno. Vzhledem k tomu, že její fanoušci jsou především mladí lidé a dost často nejsou z Prahy, nemohli vědět, že je Kamu vodí za nos. Mnoho z nich tedy dodržovalo nesmyslná pravidla, kterými si často huntovali zdraví. Jenže Kamu přece nelže a navíc je z těch rostlinek neustále plná energie! Málokdo věděl, že je to z něčeho jiného.

Pak se ale hvězda klamu odmlčela. Najednou nepřibývala žádná storíčka ani prohlášení, jak je po stopadesátém detoxu plná energie, jak píše každý den sto stránek své kuchařky, jak Robík vylizuje každý talíř, který před něj postaví. Prostě nic. Nakonec přišlo vyjádření, že má nejen zdravotní problémy, deprese, ale také že nezvládá napsat svou další kuchařku, na kterou ale už vybrala od fanoušků velkou částku peněz. Proběly sliby, jak bude do Vánoc, že si ti, co už ji zakoupili v předprodeji, nemusí brát peníze zpátky, jak se bude jednat o charitativní projekt, který pomůže umělcům v nelehké době pandemie. Prostě kecy! Kamu a Robík pomohli tak akorát sobě.

Za peníze z nevydané kuchařky si žije na Costa Rice

Za peníze z kuchařky se přemístili na Costa Ricu, kde opět dělají, že pracují 24 hodin denně a navíc jedou bomby díky řízeným půstům a detoxům, které Kamu pomohou vyléčit ze syndromu PCOS, díky kterému neustále tloustla a hubla, ztratila menstruaci, byla protivná a v neposlední řadě zjistila, že její tělo nepřijímá nic umělého. I její milované silikony musely tedy jít pryč!

"Jsem na super cestě. Už chápu, proč od mala bojuju s váhou. Jo ahá, inzulín, štítka…tak ono to existuje. Ale taky se s tím dá pracovat, super. Dozvídám se a studuju všechno o tom, jak moje tělo funguje," napsala si mimo jiné na Instagram.

Vše vyvrcholilo krádeží, při které odcizila fotografie z fotobanky a vydávala je za své. Následovaly výmluvy a obhajoby, které neměly hlavu ani patu a ona i její nohsled Robí se do svých lží začali čím dál tím více zamotávat. Celý příběh začal silně připomínat Nelu Slovákovou a její kauzu s gely, rouškami či "pravou" látkou Louis Vuitton. Ta se také spolu s Pusim zamotávala do lží a dodnes jí nikdo nevěří, podívejte se sami, o kolik jí klesly počty fanoušků a jak zřídkakdy něco na Instagram přidává. Dočkává se totiž jen samých hejtů.

Kamu by se nad sebou měla také zamyslet a vrátit se k tomu, co opravdu umí. A to je vařit! Odborné rady, ať nechá odborníkům a lékařům, jinak by také mohla špatně dopadnout. Robí by měl zase začít fotit její recepty, aby nemuseli krást fotky a měli by opravdu začít makat na poslední kuchařce, na kterou čekají stovky naštvaných fanoušků, kteří si ji už dávno zaplatili.

Neuškodila by ani trocha sebereflexe a méně arogantního chování, které z nich poslední týdny sálá na hony. Nic se nevyřeší tím, že budou zběsile mazat negativní komentáře a Robík bude odstraňovat všechny fanoušky, kterým se něco nelíbí. Každý by ocenil omluvu a přiznání, že to prostě pohnojila. Nikdo není dokonalý a rozhodně ani Kamila Rundusová, která sice teď vypadá skvěle, ale nutno podotknout, že jako oplácaná kuchařka byla mnohem pokornější a sympatičtější.