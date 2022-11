Jan Kanyza oslavil 75. narozeniny: Nadělil si výstavu i konec herecké kariéry

Zdroj: Profimedia

Fanoušci populárního herce Jana Kanyzy na jednu stranu přejí svému idolovi vše nejlepší k jeho 75. narozeninám, na druhou stranu ale smutní nad jeho nedávným rozhodnutím. Dabér, který propůjčil hlas například Georgovi Clooneymu, totiž před několika týdny oznámil, že končí s herectvím.

Herec Jan Kanyza má na svém kontě ohromné množství nejrůznějších rolí, mezi ty nejznámější ale bezesporu patří úloha advokáta Vladimíra Zatloukala z kultovního seriálu z 90. let s názvem Hospoda. Před kamerami se naposledy objevil v roce 2019 ve filmu Voda, čo má drží nad vodou. Od té doby pokyny žádného režiséra neposlouchal. A to už ani nehodlá. S hereckou kariérou se totiž rozloučil.

Ať se snaží mladí

Měsíc před svými pětasedmdesátými narozeninami dal Jan Kanyza práci herce definitivní sbohem. Rozhodnutí to pro něj podle všeho nebylo vůbec těžké a je rád, že se může naplno soustředit na jiné věci. „Z Hollywoodu nezavolají, páč nemají moje číslo, a nic a nikdo už mě nepřesvědčí. Tato kapitola je přečtená, uzavřená, krám stáhl roletu a je hotovo, vymalováno. Je spousta mladých, tak ať se snaží, proč jim překážet,” řekl herec s klidem v rozhovoru pro deník.cz.

Oslavu neplánuje

Zatímco u ostatních známých osobností bývá často zvykem, že si ke svým narozeninám nadělí velkolepou oslavu se spoustou hostů, Jan Kanyza nic takového neplánuje. Narozeniny oslaví maximálně v menším rodinném kruhu. „Já nejsem na ohňostroje, červené koberce. Na nic podobného si nepotrpím,” svěřil se.

I když ale není velká sláva Kanyzovým šálkem kávy, jedné takové se přece jen dočkal. Jedna z pražských galerií se právě společně s jeho narozeninami rozhodla uspořádat výstavu jeho obrazů. Herec se totiž hojně věnuje i výtvarnictví. „Dostal jsem to nabídkou už loni a dohodli jsme se, že by bylo docela příjemné to spojit s mými narozeninami, případně to udělat před nimi, což se nakonec stalo. Z Galerie Art Praha mi to dali k narozeninám, udělali k tomu i nóbl servis, katalogy a všechno zařídili, takže je to pro mě jenom potěšení a velká radost,” usmíval se Jan Kanyza.