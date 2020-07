Pamatujete Cardigans? Jejich zpěvačka se zcela změnila!

The Cardigans jsou švédská hudební skupina, která koncem devadesátých let se svými klipy dobyla svět. V čele s oslnivou zpěvačkou Ninou, po které toužili muži ze všech koutů zeměkoule, se objevovala skupina snad ve všech hudebních pořadech, které v poslední dekádě minulého století v televizi něco znamenali. Jak se členové skupiny proměnili od dob své největší slávy?

Koncem devadesátých let hrála píseň „Lovefool“ v rádiu nebo televizi hned několikrát denně. Od té doby ale uplynulo více než dvacet let. A dnes si už na Cardigans vzpomene jen málokdo, ačkoli kapela stále funguje…

Vše odstartovalo v roce 1992 ve švédském Jönköpingu. S prvními dvěma alby Cardigans uspěli především doma, s třetím albem se ale vše změnilo - v roce 1996 totiž vyšlo jejich dnes již legendární album First band on the moon, na kterém se objevila i píseň 'Lovefool', se kterým Cardigans jako jediná švédská hudební skupina uspěli ve Spojených státech, což se předtím naposledy povedlo Abbě.

V roce 1998 vyšlo album Gran Turismo, které bylo podobně úspěšné, po jeho vydání se ale kapela v tvůrčí rovině na několik let odmlčela. A úspěch a následná odmlka měli na tvorbu Cardigans negativní vliv - žádné další hity už nevznikly.

Cardigans se vrátili se v roce 2003 s albem Long Gone Before Daylight a v roce 2005 ještě vydali Super Extra Gravity. Toť vše. Podobný úspěch jako s třetím a čtvrtým albem už nepřišel…

I když šesté album bylo i albem posledním, které kapela vydala, občas se ještě vydá na krátké turné, z nichž poslední proběhlo naposledy v roce 2012.

Zpěvačka Nina Persson pokračuje v psaní hudby především pro svou další kapelu A Camp, kterou založila v roce 2001 se svým manželem Nathanem Larsonem.

Jak se od dob největší slávy ona a ostatní proměnili, se můžete podívat v naší galerii.

