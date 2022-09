Členové kapely Lucie poodkryli tajemství jejího názvu: Po kom ji pojmenovali?

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Dlouhá léta se mezi fanoušky populární kapely Lucie vedly spekulace o tom, po kom je vlastně kapela pojmenovaná. Této otázce se nyní sami členové Lucie věnovali v 7 pádech Honzy Dědka a vyvrátili nejrůznější domněnky, které se kolem názvu kapely často točily.

Mezi hosty nové epizody 7 pádů Honzy Dědka se tentokrát objevili členové kapely Lucie. Kromě toho, že se rozpovídali o tom, kde vlastně vznikl nápad pojmenovat kapelu Lucie, přiznali, že se právě kvůli názvu zpočátku často dohadovali. „Lucii jsme založili já a PBCH na podzim 1985. Jmenuje se Lucie proto, že jsem to jméno měl vždycky rád. Tak jsem řekl, že se tak bude jmenovat kapela,“ začal obecně Robert Kodym. „Já ho podezírám, že byl zamilovaný do nějaký Lucie, ale do který, to mi nikdy neřekl,“ rýpnul si do něj PBCH, Kodym se k jeho tvrzení ale přiznat nechtěl.

Lucie Bílá měla jasno

„To jsou jenom domněnky,“ reagoval s potutelným úsměvem, načež jejich špičkování rozčísnul David Koller. „Když jsem do té kapely přišel, řekli mi, že jsou všichni zamilovaní do Lucie Zedníčkový,“ prásknul jejich tajemství Koller. „No ale dokonce i Lucka Bílá tvrdila, že LUCIE je ona,“ vytáhnul k překvapení ostatních další informaci, kterou si možná někteří chtěli nechat pro sebe, Michal Dvořák.

Jašków si pokreslil přirození

Dalším z hostů byl herec Robert Jašków, který se vrátil v čase ke své první roli ve Švandově divadle. „Ve Švanďáku jsem od začátku, od roku 2002. První představení se jmenovalo Čas katů, tam jsem byl prvních dvacet minut nahý, na penisu jsem měl nakreslenou francouzskou trikolóru, na hlavě jsem měl francouzskou vojenskou čepici a hrál jsem na pozoun. Všichni samozřejmě koukali jenom na ten pozoun. Tu trikoloru jsem si kreslil sám,“ baví se při vzpomínce na své první představení v divadle na pražském Smíchově, kde našla nový domov i talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Vyprávění o orgasmu i prezidentské kandidatuře

Herečka Natálie Halouzková promluvila o svém podcastu (Ne)víme, ve kterém společně se svou kamarádkou rozebírá ožehavá ženská témata, a část svého povídání věnovala například ženskému orgasmu.

Čtvrtým hostem pak byl generál Petr Pavel, který poprvé oznámil kandidaturu na prezidenta a promluvil mimo jiné i o svém dětství.

