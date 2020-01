Kytarista Mandrage o konci kapely: Spadl mi kámen ze srdce, nejsem nucen lhát

Všichni do poslední chvíle věřili, že se vše urovná a bude jako dřív. Nepatrnou naději v sobě pořád mají. „Děkujeme Víťovi za všechno, nebejt Tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na Tebe,“ vzkázali mu.