Jeho radu si vzal k srdci: Za hvězdnou kariéru Karla Černocha může Werich

Zdroj: Profimedia

Oblíbený český zpěvák se narodil ve válečných letech, proto nebylo jeho útlé dětství nijak veselé. Když Karel povyrostl, toužil se stát malířem. Jenže k devátým narozeninám dostal kytaru a do hudby se zamiloval. V pubertě díky ní navíc balil ty nejhezčí holky. Zpěv ho provázel celý život. Nezanevřel na něj ani v dobách, kdy nemohl kvůli režimu vystupovat.

Karel Černoch se narodil do muzikantské rodiny. Když v devíti letech dostal kytaru, začalo být u nich doma veselo. Všichni po večerech hráli a zpívali. V pubertě Černoch poslouchal v rádiu písničky určené pro vojáky z Mnichova a to, co slyšel, se snažil hned zahrát. Tak trénoval, aby byl lepší a lepší.

Černoch byl naprosto proti režimu a veřejně se o něm vyjadřoval, proto byl také vyhozen ze školy. Začal tedy montovat tramvaje. Pak se dostal k práci rekvizitáře na Barrandově. Tam si při práci zpíval, slyšeli ho kolegové, ti se zmínili svým nadřízeným a hvězda byla na světě.

Werich ho přivedl k profesionálnímu zpěvu

Když ho pak jednoho dne slyšel Jan Werich, byl to právě on, kdo mu řekl, že by měl zpívat profesionálně a živit se tím. Na to konto založil Černoch s kamarády rokenrolovou kapelu. Následně však musel na vojnu. Tam se seznámil se Šimkem a Grossmanem, se kterými založil divadelní soubor a kapelu. Chvíli pokračovali ještě po vojně, pak se ale jejich cesty rozešly. Šimek s Grossmanem totiž chtěli hrát divadlo a Černoch zase zpívat.

Jeho první velký hit vznikl v 60. letech a jmenoval se Procitnutí. Karel se dostal na vrchol a zpíval, kde se dalo. Bohužel přišel rok 1968 a Černoch byl evidován jako rozvraceč státu. Napsal několik protestsongů, mimo jiné i legendární Modlitbu pro Martu, díky nimž byl zakázán. Mohl pouze hrát divadlo.

Po šesti letech se ke zpěvu mohl vrátit. Jenže přišel rok 1989 a revoluce. Po té dostal Černoch nálepku oblíbence KSČ, protože v 80. letech vystupoval v televizi. Nakonec se dal dohromady s komikem Jiřím Wimmerem, s tím spolupracoval následujících patnáct let. Hodně také vystupoval v muzikálech.

Já bejval divnej kluk

Karel v roce 2005 vydal vzpomínkovou knihu s názvem Já bejval divnej kluk. Byl dvakrát ženatý. Z manželství měl syna a dceru. Bohužel v roce 2007 onemocněl rakovinou tlustého střeva a v prosinci téhož roku zemřel ve věku čtyřiašedesáti let.

"Vím, že poslední léta statečně bojoval s těžkou nemocí a myslím si, že jeho smrt pro něj byla vysvobozením z bolestí a útrap. Teď už asi zpívá svůj Nářek převozníka na druhém břehu," nešťastně prozradila Novinkám zpěvačka a Karlova přítelkyně Helena Vondráčková.

Další zdroje: Krajské listy