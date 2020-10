Karel Fiala: Limonádový Joe předpověděl svou smrt! Už tu nechtěl být!

"Lepší to nebude a život mě tu nebaví, tak je načase ho přestat žít. Pětadevadesát a dost! Je to už život na houby. Lepší by bylo nebýt. Že bych měl usilovat o 100 let? Dejte mi pokoj," řekl před svou smrtí výše zmíněnému webu.

Fiala věděl, že z LDN už se jen tak nedostane a říkal tehdy, že než aby tam měl být dlouho, raději zvolí smrt! Nakonec skutečně ještě stihl oslavit své pětadevadesáté narozeniny v nemocnici, jak předpověděl, a pouhé dva měsíce poté zemřel…

Smutnou zprávu o smrti Fialy potvrdil Český Rozhlas. V srdcích fanoušků ale bude "Limonádový Joe" žít už navěky…