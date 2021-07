Druhé narozeniny, co Karel Gott neoslaví: Na hřbitově na Malvazinkách bude plno

Už loni náš nejslavnější zpěvák Karel Gott nemohl s přáteli oslavit své narozeniny. Bohužel tomu osud nechtěl a Mistr byl v té době už na onom světě a tak mohli jeho přátelé, fanoušci a známí dojít maximálně tak položit kytičku či zapálit svíčku na hřbitov na pražských Malvazinkách, kde je umělec pochován. Vzhledem k pandemii koronaviru bylo pro mnohé obtížné i to. Letos si to spousta z nich hodlá vynahradit.

Dá se tedy očekávat, že letos bude hřbitov na Malvazinkách, kde má Karel Gott hrobku, praskat ve švech. Kromě květin, svíček a věnců, se nejspíš na hrobě objeví i nejrůznější dary, které tam fanoušci a všichni, co měli Gotta rádi, nechají.

"Po roce s koronavirem se to dá těžko odhadnout. V minulosti k hrobu pana Gotta hodně jezdili také návštěvníci z Německa a těžko odhadnout, jestli tomu tak bude i letos. Hřbitov má dva vstupy a pouze jeden z nich je obsazen vrátným, proto se nedá návštěvnost evidovat," sdělila tisková mluvčí Správy pražských hřbitovů Oldřiška Dvořáčková pro ŽivotvČesku.

Karel Gott byl legenda, která se v naší zemi objeví jednou za století, a tak není divu, že na něj lidé stále vzpomínají. Přezdívalo se mu Sinatra z Východu a nejen, že byl excelentní zpěvák, ale byl i velmi hodný, slušný a uctivý člověk, který nikdy nezapomněl na své fanoušky a zpěvu podřídil celý svůj život.

Milovaly ho všechny generace

Milovaly ho všechny generace, proto se právem stal dvaačtyřicetkrát Zlatým slavíkem a nazpíval více než 2 500 písní. Mezi největší hity patří Lady Karneval, Když muž se ženou snídá, Trezor, Dám dělovou ránu nebo Stokrát chválím čas. I dětská generace bude mít Karla navždy v srdci a to díky nestárnoucímu seriálu Včelka Mája, kam zpěvák nazpíval úvodní znělku nebo díky písni Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, kterou můžeme každý rok slyšet v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Gott měl to štěstí, že se objevil i na filmovém plátně a vyzkoušel si několikrát roli herce. Za připomenutí určitě stojí pohádka Z pekla štěstí, kde si zahrál lucifera, nebo si třeba zahrál sám sebe v legendární komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntag.

V roce 2009 převzal z rukou prezidenta Václava Klause Medaily za zásluhy 1. stupně. Po celý život dostával nejrůznější ocenění a vždy si jich vážil a byl za ně vděčný. Stejně jednal s prezidentem jako s dělníkem, který ho zastavil na ulici.

Zasloužilý otec čtyř dcer

Karel byl také zasloužilým otcem čtyř dcer. Nejstarší dcera Dominika se potýká s problémy spojenými s alkoholem a léky. Střídavě žije u nás a ve Finsku. Další dcera Lucie se živí jako prodavačka a je spokojenou maminkou, která se mediální slávě vyhýbá. Třetí a čtvrtou dceru měl mistr s produkční Ivanou, kterou dokonce pojal za manželku. Dcery Charlotte Ella a Nelly Sofii se v tatínkovým šlépějích vydaly a vypadá to, že z nich umělkyně budou.

Byla to právě manželka Ivana, se kterou strávil poslední léta života, kdy už trpěl akutní leukemií a nevypadalo to s ním vůbec dobře. Ivana se o něj s láskou starala do posledních chvil, vozila ho po nemocnicích a dělala vše, aby tu byl alespoň o trochu déle, což se také podařilo. Nakonec však náš božský Kája boj s nevyléčitelnou nemocí prohrál a 1. října roku 2019 ve své vile na Bertramce, obklopen svými nejbližšími, zemřel.

Dnes by oslavil 82. narozeniny a my doufáme, že na něj zavzpomíná co nejvíce lidí. Loni to udělala dokonce i americká ambasáda, která si dala následující příspěvek na svůj Twitter.

„Karel Gott by dnes oslavil 81. narozeniny. Připomínáme si ho fotkou z roku 1981, kdy navštívil centrum americké country, město Nashville.“

Na jeden z nejslavnějšich hitů Karla Gotta se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube