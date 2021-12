Přátelství s drsným koncem: Karel Gott neměl pro chování Kovácsové pochopení

Alice Kovácsová byla ženou, která měla v životě zpěváka Karla Gotta speciální místo. Seznámili se na začátku osmdesátých let a okamžitě si padli do oka. Jejich láska poté pominula, alespoň tedy ze strany Karla Gotta, po rozchodu si ale zůstali blízcí jako kamarádi. Jejich přátelství pak ale zničehonic skončilo a sám zpěvák se na adresu své bývalé přítelkyně nevyjadřoval zrovna pozitivně. Co se mezi kdysi takřka nerozlučnou dvojicí stalo?