Láska Karla Gotta a Alice Kovácsové: Před 38 lety ho sbalila odvážným gestem

Všichni ví, že osudovou ženou Karla Gotta byla manželka Ivana, která ho jako jediná dostala do chomoutu a navíc mu porodila dvě krásné a talentované dcery. Nebyla ale v jeho životě jedinou ženou, na které Karel lpěl a nedal na ni dopustit. Tou byla také grafička Alice Kovácsová, která s ním měla dlouhá léta utajovaný vztah.

Když bylo Alici Kovácsové pouhých sedmnáct let, zamilovala se do ušatého zpěváka, který v té době vyprodával koncertní sály a lámal rekordy v poslechovosti. Nebyl jím nikdo jiný než Karel Gott. Psal se tenkrát rok 1983, v Československu stále ještě panoval komunismus a výběr mezi hvězdami nebyl nikterak valný.

To ale Alici nevadilo a rozhodla se, že se se svým idolem stůj co stůj setká. Snažila se na něj získat telefonní číslo, které jí nakonec sehnal tatínek jedné kamarádky, který byl policistou. Vtipné je, že si toto číslo Kovácsová pamatuje dodnes, až tak si jí vrylo do paměti.

Když zpěvákovi zavolala, byl právě doma a pevnou linku zvedl. Alice vytušila svou šanci a bez zahanbení zpěváka pozvala na návštěvu s tím, že mu něco dobrého upeče. Ten souhlasil a za mladou sedmnáctkou přijel.

Návštěva u sedmnáctileté Kovácsové

„Rodiče prý odjeli z domu pryč, anebo je pryč poslala, to dodnes nevím. Přiznám se, že mě svou bláznivou žádostí šokovala a vzbudila moji zvědavost. A tak jsem se sebral a jel do pražské Libně, kde bydlela. Bylo z toho deset let vztahu,“ zavzpomínal Gott v knize Když milenky pláčou.

Alice však nebyla jedinou ženou, se kterou v té době Karel randil. Ve stejné době se scházel i s Martinou Formanovou, která si později vzala slavného režiséra Miloše Formana nebo s modelkou Jitkou Svobodovou. Všechny tyto ženy si v jeho životě našly své místo a mistr na ně do smrti rád a s úsměvem na rtech vzpomínal.

Mladinká Kovácsová se s tím, že nemá Káju jen pro sebe, nechtěla smířit a zahájila plán akce. Nastoupila jako produkční do Supraphonu, čímž se se svou lásku stýkala na denní bázi, což jí dávalo jistou výhodu nad ostatními milenkami.

Další milenky na seznamu Karla

Karel jí to však dal jednou sežrat. Šlo o akci na francouzské ambasádě v Praze, kde byla Alice přítomna a Karel tam přišel po boku Jitky Svobodové, kterou všem představoval jako svou oficiální partnerku. Kovácsová byla nešťastná, ale nedala na sobě nic znát. Gotta bezmezně milovala a všechny avantýry mu bez řečí tolerovala.

„Alice se nikdy neptala, kde jsem byl a s kým. Jestli je ona jediná, anebo mám ještě další. Neslyšel jsem od ní jedinou výčitku,“ prozradil také ve stejné knize zpěvák.

Nakonec však Alici přece jen opustil. Nebylo to překvapivě kvůli Svobodové, ale kvůli Martině později Formanové, se kterou chtěl budovat vážný vztah. Nechtěl Alici trápit a nechávat v nejistotě, tak ji raději opustil.

Nakonec zůstali přáteli i po rozchodu, což se s mnoha jeho milenkami nestalo a některé mu do konce života dokonce nemohly přijít na jméno. Kovácsová navíc moc dlouho netruchlila a začala žít s dalším slavným českým hudebníkem, kterým byl zpěvák Ondřej Havelka.

Přátelství skončilo až s příchodem Ivany, která udělala podivnému vztahu přítrž a Karlovi zakázala se s milenkou z mládí scházet. Alici to urazilo a ke konci zpěvákova života začala poustět do médií informace, které nebyly Karlovi po chuti.

