Mluvčí Stolzová: Karel Gott se mě vždy snažil rozesmát, i když vtipy moc nechápu

Zdroj: Profimedia

Aneta Stolzová dojemně zavzpomínala na Karla Gotta, pro kterého pracovala několik let jako tisková mluvčí. Prozradila například to, jak těžké pro ni bylo informovat veřejnost o postupující nemoci Zlatého slavíka.

"Byla to komunikace v osobní krizi, neboť my jsme s Karlem nebyli jen spolupracovníci, ale sedli jsme si i lidsky, takže jsme měli k sobě i s našimi rodinami blízko. A krizová byla v tom, abychom poskytli informace, ale zároveň abychom adekvátním způsobem chránili soukromí rodiny Karla Gotta," vysvětlila mluvčí v televizním pořadu Show Jana Krause.

Karel nestál o negativní zprávy

Stolzová divákům přiblížila i to, jakým způsobem se Božský Kája připravoval na koncerty. Podle ní byl naprostý perfekcionista, který za nic na světě nechtěl slyšet jakékoli negativní zprávy. "Rád před vystoupením vtipkoval a obklopoval se svými nejbližšími, protože věděl, že ti mu ty negativní zprávy nebudou říkat. Byl to profesionál, který chtěl být vždy důkladně připravený a nechtěl být nikdy překvapený, takže přemýšlel dopředu a analyzoval, co všechno se může stát," doplnila.

Zpěvák byl známý tím, že rád vyprávěl anekdoty. "Problém je ale v tom, že já vtipy moc nechápu. Karel o mě říkal, že jsem spíš tisková mlčící a spíše taková úřednice. Ale o to více to zkoušel, jestli se nechytnu," přiznala po letech Stolzová. Ta dříve pracovala jako novinářka, na pozici tiskové mluvčí působila například také na ministerstvu zdravotnictví.

Lidé ho měli rádi a novináři také

"Karel byl určitě také instituce, ale ve srovnání s ministrem měl každý samozřejmě jiný cíl. Ministr potřebuje supermediální obraz, aby byl populární a zvolili ho, neboť v politice se hodně jede na mediální průzkumy, kdežto Karel tohle nepotřeboval. On to měl v sobě. Lidé ho měli rádi. Novináři také, takže nemusel tlačit na pilu, a přesto byl výsledek vždy superpozitivní," řekla Stolzová.

Jakmile měl Karel Gott něco projednávat, zval prý svoje spolupracovníky k sobě domů. Pro většinu z nich to pak byl přímo zážitek na celý život. "Je to taková výjimečná situace, být součástí soukromí Karla Gotta. Navíc byli s Ivankou vynikající hostitelé, a i když přišel někdo na krátkou schůzku, nikdy neodešel s prázdným žaludkem. Karel lidi rád hostil a užíval si to s nimi," doplnila mluvčí.

Do kin nedávno vstoupil dokumentární film Karel, který natočila Olga Malířová Špátová. A mezi diváky má obrovský úspěch.