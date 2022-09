Karel Gott si nedokázal odpustit jednu věc, trápila ho i před smrtí

Zdroj: David Kundrát / CNC / Profimedia

Zpěvák Karel Gott se vždy snažil jít příkladem. Fanoušci ho milovali hlavně díky jeho slušnému vystupování. Okolí ho vnímalo jako člověka, který má správné hodnoty. V jeden moment své blízké i fanoušky zpěvák ovšem překvapil. Stalo se tak, když se propůjčil kampani komunistického režimu odsuzující prohlášení Charty 77.

Karel o tomto svém činu nerad mluvil, v rozhovorech se po celý život tématu Anticharty vyhýbal. Do rozsáhlejšího vyjádření o tehdejší situaci ho dostala až filmařka Olga Malířová-Špátová. Dokumentaristka cítila, že právě ve filmu o zpěvákovi by mělo zaznít jeho jasné vyjádření.

Kapitola, o které nechtěl mluvit

Olga před natáčením dokumentárního filmu Karel měla zcela jasno o tématech, která ve filmu musí být. „Všichni víme, jaké jsme v životě udělali přešlapy. Moje role filmaře je cítit, kam až můžu zajít. Příběh Karlova podpisu Anticharty byl pro mě důležitý. Bylo to téma, které jsem tam jako filmařka musela mít. Pro něj to bylo bolavé. Sám říkal, že nebyl statečný. A já byla šťastná, že to přiznal.“ Podle ní přestal být odvážný v době, kdy se situace mezi umělci začala zhoršovat. „Když tady začala být situace těžká, tak se začal bát. Taky viděl, jak dopadla Marta Kubišová a další. Snažila jsem se i toto pochopit, což dělám vždy ve svých filmech, protože nechci nikdy nikoho odsuzovat,“ přiznala dokumentaristka v pořadu Blízká setkání.

Čas od času udělal sám zpěvák výjimku a velmi okrajově se k tématu minulého režimu vyjádřil. „Já jsem konkrétně přímo nesloužil ani jednomu režimu. Jestliže jsem někomu posloužil, tak spíš tomu, že jsem podepsal Dva tisíce slov. A u takzvané Anticharty, to jsme skočili na špek, zneužili nás, o tom jsem vyprávěl už mnohokrát. A to zase taková tragédie snad nebyla, já jsem nikdy nesloužil ani nezpíval za tyranů. Jestliže tady byla tyranie, tak začátkem padesátých let, a to jsem byl malý kluk,“ řekl Gott v jednom z rozhovorů pro Idnes.

Gentleman

Situaci kolem Charty 77 si zpěvák nikdy neodpustil. „Je to tak, on se s tím nemohl smířit. Plno lidí se za to potom omluvila a on jakoby celý život toužil být tak slušný, ke všemu se stavěl tak jako lidsky. Taky byl vychováván svou maminkou jako anglický gentleman. Proto se k tomu nikdy nevyjádřil, nikdy se k tomu statečně nepostavil,“ dodává Olga.