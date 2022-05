Karel Gott by nadšený nebyl: Jeho vysněná chata v Doubici je zcela opuštěná

Zdroj: Profimedia

Když začal zpěvák Karel Gott před lety stavět svou chalupu ve vesničce Doubice, asi by ho vůbec nenapadlo, že bude honosné stavení po jeho smrti zcela prázdné a prakticky nikdo o něj ani nezakopne. Místo, kde Mistr trávil spoustu času se svou manželkou Ivanou a dcerami a užíval si v něm své stáří, dnes působí poněkud smutně. Přestože je pozemek udržovaný, dům už dlouhé měsíce zeje prázdnotou.

Karel Gott chtěl ve svém stáří hlavně odpočívat, a tak si nechal postavit krásnou chalupu na úpatí Lužických hor ve vesničce Doubice. Na chalupu často jezdil a užíval si klidu a pohody, kterou mu malá obec nabízela. Skamarádil se dokonce s některými sousedy a navštěvoval i místní hospůdku. „Nikdy jsem nepotkal tak slušného člověka, jako byl Karel Gott. První slova, která mě napadnou, když se řekne Karel Gott, je slušnost a hodnost. Když se s ním člověk loučil, tak mu třikrát popřál krásný den,” vzpomínal před časem na Karla Gotta pro deník.cz obyvatel vesničky Doubice.

Naháněli ho fanoušci

V Gottově venkovském sídle se dokonce natáčela část dokumentu Karel, který pojednává o jeho životě. Rodina zpěváka do Doubice vyrážela nejen v létě, ale i na Vánoce a v chalupě trávila vánoční svátky. Kvůli Karlu Gottovi do malé vesničky vyrážely také desítky jeho fanoušků, hlavně z Německa, a doufali, že se se svým idolem setkají.

„Jezdily sem dokonce autobusy lidí z Německa a byli zklamaní, že na tom domě není nic vidět. Nevím, co čekali, snad nápis, že tu bydlí Karel Gott, nevím,” vzpomínala na časy, kdy ještě Karel Gott žil, obsluha restaurace v Doubici v rozhovoru pro eXtra.cz.

V chalupě je ticho

Chalupa Karla Gotta bývala poměrně živým místem, kde rodina trávila spoustu času. Jenže co Mistr zemřel, vypadá to, jako by o stavení vlastně nikdo nejevil žádný zájem. Jeho manželka Ivana do Doubice vůbec nejezdí. „Už hrozně dlouho jsme kolem nikoho neviděli,” prozradila ještě obsluha restaurace. Jediným člověkem, který do chalupy pravidelně jezdí, je někdo, kdo se o pozemek stará a udržuje jej. Malebná chata je jinak ale úplně prázdná, a to už několik dlouhých měsíců.