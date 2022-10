Karel Gott byl skvělým zpěvákem i člověkem: Dara Rolins jej měla za druhého tátu

Zdroj: Profimedia

Nejen čeští fanoušci Karla Gotta si připomínají tři roky od úmrtí legendárního zpěváka, který se nesmazatelně zapsal do srdcí mnohých. Oblíbený byl jak mezi svými obdivovateli, tak mezi svými kolegy. Dara Rolins jej jako vycházející hvězdička dokonce považovala takřka za rodinu.

Přestože 1. října uplynuly od úmrtí Karla Gotta tři roky, jeho fanoušci na něj rozhodně nezapomínají. A nejen oni. Mistr po sobě zanechal nesmazatelný odkaz a mnozí z jeho kolegů na něj dodnes rádi vzpomínají. Pro některé z nich byl dokonce víc než jen přítelem.

Byl to kámoš a táta

Karel Gott stál u úplných začátků Dary Rolins, se kterou v osmdesátých letech nazpíval nesmrtelný hit Zvonky štěstí. Byl tehdy šoubyznysem nepolíbené dívence oporou a v mnohém jí pomáhal. I proto má pro něj Dara ve svém srdci speciální místo.

„Karel byl mým významným mezníkem. Člověkem, který mě mnoho naučil a dal mi velkou příležitost stát po jeho boku. Zvonky štěstí mě vystřelily mezi českou pěveckou elitu v mých jedenácti letech. Byla jsem jako Alenka v říši divů,” vzpomínala před časem Dara Rolins v rozhovoru pro Český rozhlas.

Dara Karla obdivovala nejen za jeho pěvecké nadání, ale také za jeho povahu. „Navíc přesah lidskosti Karla byl neuvěřitelný. Byl to kámoš a trošku táta, zajímal se, povídal si se mnou, byla to nádhera,” řekla zpěvačka s úsměvem.

Nikdo není jako Karel

A o Karlu Gottovi se už dříve rozpovídala pro kafe.cz i Dagmar Patrasová, která si byla s Mistrem velmi blízká. „Karel byl úžasný člověk, který, si myslím, se mnohým zaryl do srdce. My jsme měli hezký vztah. On miloval moji kuchyni a byl velmi pozorný,” pěla na Karla Gotta ódy Dáda. „Nemůžu říct, že bych poznala jiného člověka, který by byl jako Karel,” dodala ještě.

Ji i jejího manžela Felixe Slováčka měl zpěvák nesmírně rád a jejich přátelství bylo natolik silné, že k nim s sebou brával i své lásky. A při jednom takovém seznamování došlo na vtipný moment. „Přivedl k nám Martinku Zbořilovou, aby nám ji ukázal a přestavil. Ona byla velmi plachá. Já už nevím, co jsem tehdy uvařila za jídlo, ale Karlovi to hrozně chutnalo. Myslím, že to bylo uzené se švestkovou omáčkou. A Martinka do toho ďobla a Karel jí říká: ‚Proč nejíš?’. A ona na to špitla, že se stydí,” popisovala se smíchem Dáda jeden z vtipných momentů, které s Mistrem prožila.