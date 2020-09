Karel Gott dal dceři Charlotte slib, který nestlihl splnit! O co šlo?

"Tatínku, přála bych si s tebou zazpívat v New Yorku," vyslovila nahlas své tajné přání Charlotte. Karel Gott se sice tvářil zprvu překvapeně, nakonec se mu ale podařilo vystoupení v Americe skutečně naplánovat!

Nakonec ale z plánu sešlo, jelikož do všeho vstoupila Gottova nemoc. "Jediná cesta, která nám nevyšla, byla do New Yorku, protože Charlottka si přála zpívat v Americe a měl to být pro ni dárek," uvedla Špátová na Febiofestu, kde měl film předpremiéru.

"Měli jsme jít do těch míst, kde Karel v minulosti v Americe zpíval, ale to se nám už nepodařilo kvůli jeho zdravotnímu stavu," dodala smutně režisérka.

Ačkoliv se Slavík do USA již nedostal, dokument stihl dokončit, a již podle prvních dojatých reakcí lidí z předpremiéry, se dá očekávat skutečně silné dílo. Do kin bude Karel uveden 14. října a podle počtu natěšených fanoušků se dočká nejspíš rekordní návštěvnosti! Zkrátka, Gott je fenomén, a jeho posluchači ho budou milovat, i když už není mezi námi…