Utrpení dcer Karla Gotta: Od smrti tatínka musí zažívat peklo

Boj s akutní leukémii prohrál. Věděl, že umírá. Stejně tak to věděly jeho dcery, které se s jeho odchodem musely vyrovnat. Karel Gott zemřel 1. října 2019 v rodinném kruhu. V okolí vily na Bertramce začali lidé pokládat svíčky.

Bylo jich tolik, že ulicí nemohla projíždět auta. Fanoušci netrpělivě čekali, až Ivana oznámí, kde bude místo jeho posledního odpočinku. Následně ho, stejně jako vilu, také zaplnili svíčkami. Správa hřbitova měla co dělat, aby vše uvedla do původního stavu.

Karel Gott své dcery miloval

Zdroj: Profimedia.cz

Gottová o všem zvládala informovat na jeho oficiálních stránkách, ale její největší úkol byl jiný. Ochránit holčičky. Tak by si to Karel přál. Ty musely jistě čelit tlaku okolí a pro náctileté dívenky to není vůbec jednoduché.

Ivana je po smrti Karla Gotta ukryla v sídle známého milionáře, který byl celoživotní Karlův přítel. Jednalo se o Leona Tsoukernika, jenž je přezdívaný král kasín. Všem třem poskytl azyl daleko od Prahy a daleko od veškerého dění.