"Přál bych si je vidět vyrůstat!" Gott všechny dcery miloval, Dominiku dotoval

Nejstarší dcerou Karla Gotta je Dominika, o jejíž existenci neměl zpěvák dlouho ani tušení. Poprvé ji spatřil, až když jí bylo půl roku. S její matkou Antonií Zacpalovou nikdy nežil. Sama mu těhotenství zpočátku tajila a považuje to za chybu. Až do patnácti let Dominika používala příjmení Zacpalová, Gottová začala užívat až posléze. Slavík jí v životě nesčetněkrát pomohl.