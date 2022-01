Devadesátky byly krušné i pro Karla Gotta: Mafie zneužila jeho jméno

Zdroj: Profimedia

Nový seriál z produkce České televize s názvem Devadesátky zobrazuje nejznámější zločince 90. let a připomíná jejich příběhy. Hned v první epizodě ovšem kromě mafiánských jmen zaznělo i jméno legendárního zpěváka Karla Gotta. Do čeho se tenkrát Mistr připletl?

Devadesátá léta v České republice byla drsná. Po sametové revoluci se v Česku mnozí vrhli do podnikání a nutno říct, že ne všichni si své peníze vydělávali zrovna legálním způsobem. Právě z této doby vzešla i řada dodnes dobře známých osobností, které se však do povědomí široké veřejnosti nezapsaly tím, že by prospívaly společnosti, ale spíše svými zločineckými aktivitami. Právě o těch vypráví nový seriál České televize s názvem Devadesátky. K překvapením mnohých ale hned v první epizodě nepadala jména jen známých mafiánů, ale také zpěváka Karla Gotta.

Nadace na podporu rodin policistů

Karel Gott, stejně jako další celebrity, v devadesátých letech často a rád navštěvoval Discoland Sylvie – podnik, který patřil kontroverznímu podnikateli Ivanu Jonákovi. Kromě známých osobností do Discolandu chodili také další umělci, politici a policisté, ale také zločinci a lidé z pražského podsvětí. Možná právě tam se zpěvák seznámil s mafiánským bossem Františkem Mrázkem, který jej následně zatáhl do svého zvláštního projektu.

„S kolegou z firmy Miroslavem Provodem a Karlem Gottem jsme založili takovou nadaci. Pro rodiny policistů, kteří během služby přišli o život. Kdyby se třeba vašim kolegům nebo vám něco stalo, já a moji kamarádi se o vaše blízké postaráme,” vysvětluje hned v první epizodě seriálu Devadesátky František Mrázek v podání Alberta Čuby směrem k jednomu z policistů.

Karla Gotta využil

Nadace s názvem Interpro podle webu Expres vznikla hlavně proto, aby se jejím prostřednictvím mohl Mrázek dostat k vysoce postaveným členům policie a využívat své známosti k vlastnímu prospěchu. Proslýchalo se také to, že nadace byla jen pračkou na peníze. Aby Mrázek od svého spojení s nadací odvedl pozornost, vybral si právě Karla Gotta. Takto známá tvář byla totiž možná jakousi zárukou toho, že nikdo nebude zpochybňovat úmysly projektu.

Jenže jakmile se více začalo mluvit o tom, co by vlastně mohla být nadace Interpro zač, Karel Gott z projektu raději odstoupil. „Neměl jsem čas se tomu věnovat. Tím pádem jsem nevěděl, co tam probíhá, takže jsem to nemohl nechat běžet po svým jménem. Oni to pochopili. Tak jsme se v dobrém rozloučili,” prohlásil ke svému odchodu z projektu kdysi sám Karel Gott. Možná si i on sám v té době uvědomil, čemu vlastně propůjčil své jméno…