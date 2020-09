Karel Gott (†80): Film o něm se musel obejít bez dcery. Tvůrci řekli proč!

Výroba - Elektronik/čka 28 000 Kč

Pracoviště: Na Valše 237/21, Ostrava - Přívoz 1. kontakt e-mailem. Ostravské opravny a strojírny jsou největší opravnou železničních kolejových vozidel v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847. Co vás čeká - zajišťuje opravy CNC strojů, jiných strojů a rozvodů elektrických zařízení - opravy svářeček, čidel,.. - odstranění poruch u elektrických částí zařízení - preventivní kontroly zařízení - zkoušky a revize elektrických zařízení - spolupracuje s ostatními kolegy na opravách strojů Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít - SOÚ/SŠ vzdělání elektrotechnické - vyhlášku 50/78 Sb min. §6 - výhoda zaměření na slaboproud - znalost elektrických schémat - minimálně 2 roky praxe na této pozici - manuálně zručný, samostatný, pečlivý, spolehlivý - technicky zdatný - bezúhonný Co vám můžeme nabídnout - platové ohodnocení dle praxe a zkušeností - roční bonusy 10 000 Kč - závodní stravování - zaměstnání v kmenovém stavu - 5 týdnů dovolené - práce ve stabilní společnosti - jsme na trhu od roku 1847 - práce na HPP v 1, 2 směnném provozu - nástup IHNED, nebo po dohodě

Administrativa - Referent/referentka společné státní správy a samosprávy 33 130 Kč

Předpoklady pro výkon funkce (dle zákona č. 312/2002 Sb.): státní občanství ČR, (popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. Další požadavky: - trestní bezúhonnost - samostatnost, osobní flexibilita, vysoká míra odpovědnosti - znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a znalost zákona stavebního č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - znalost práce na PC (MS office, KEO, datová schránka) - praxe ve veřejné správě výhodou - znalost cizího jazyka výhodou NÁPLŇ PRÁCE Referentka společné státní správy a samosprávy: - Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahující do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení, včetně pořizování záznamů z jednání. - Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy. - Majetkoprávní agenda-prodeje, koupě, směny a pronájmy nemovitostí včetně příprav podkladů pro sepisování smluv, sepisování kupních a nájemních smluv, zpracování návrhů na vklad do KN, zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, archivace majetkoprávní agendy. - Agenda stavební v přenesené působnosti, včetně provádění zápisů ze stavební komise a archivace PD staveb, - Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny v přenesené působnosti, místní šetření, protokoly, správní rozhodnutí - Výkon státní správy na úseku pozemních komunikací působnost silničního správního úřadu, pasporty komunikací, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, výkopová povolení - Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší - rozhodnutí o poplatcích za malé zdroje znečištění ovzduší - Územní plán a jeho změny - Správa webových stránek, zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat. - Vydávání tiskových správ, přípravné práce k vydávání periodika - Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, postoupení věci pro nepříslušnost. - Zajištění plnění úkolů a lhůt vyplývajících z harmonogramu voleb - Zástup při zabezpečování pokladní služby, kontrola limitu pokladny. - Vykonávání odborných činností svěřených nadřízeným orgánem. Osobní odpovědnost za svěřené hodnoty PÍSEMNÉ nabídky se strukturovaným profesním ŽIVOTOPISEM, vyplněnou PŘIHLÁŠKOU (název pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu vč. PSČ, číslo OP, telefon/e-mail, podpis, datum), KOPIÍ DOKLADU o nejvyšším dosaženém vzdělání a VÝPISEM z rejstříku trestů NE STARŠÍHO 3 MĚSÍCE je nutno doručit tak, aby byly předány NEJPOZDĚJI DNE 30. 9. 2020 v 11h v podatelně Obecního úřadu - 1 patro budovy na adrese: Obecní úřad, Hrobčice 41, 417 57. Obálku označit slovy: "VŘ referent - NEOTVÍRAT" Nebo elektronicky, na adresu: starostka@hrobcice.cz v předmětu zprávy uvést: "VŘ referent" Zasláním Vašeho životopisu dáváte Obci Hrobčice - Obecnímu úřadu souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a Váš souhlas lze kdykoliv písemnou formou odvolat. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely obsazení daného volného pracovního místa. Po splnění účelu zpracování osobních údajů, tj. po obsazení/neobsazení volného pracovního místa, budou poskytnuté materiály obsahující osobní údaje neúspěšných zájemců/zájemkyň zlikvidovány.

Řemeslné práce - Zámečník/ce - hydraulika 28 000 Kč

Pracoviště: Na Valše 237/21, Ostrava - Přívoz 1. kontakt e-mailem. Ostravské opravny a strojírny jsou největší opravnou železničních kolejových vozidel v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847. Co vás čeká - Oprava obráběcích strojů - Opravy hydraulických zařízení - Opravy čidel Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít - Vyučení v oboru zámečník nebo příbuzném oboru - Znalost hydrauliky a vzduchotechniky - Minimálně 2 roky praxe na této pozici - Manuálně zručný, samostatný, pečlivý, spolehlivý - Technicky zdatný - Bezúhonný Co vám můžeme nabídnout - platové ohodnocení dle praxe a zkušeností - roční bonusy 10 000 Kč - závodní stravování - zaměstnání v kmenovém stavu - 5 týdnů dovolené - práce ve stabilní společnosti - jsme na trhu od roku 1847 - práce na HPP v 1nebo 2 směnném provozu - nástup IHNED, nebo po dohodě