Karel Gott na nových záběrech: Vdova Ivana vydá další scény z filmu Karel

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Karel Gott zůstává v srdcích svých fanoušků i více jak dva roky od své smrti a jeho obdivovatelé nadále touží po tom prozkoumávat jeho fascinující život. A právě pro ně zveřejnila Ivana Gottová skvělou zprávu. Už zanedlouho se totiž na pultech obchodů objeví DVD s dokumentem Karel, které bude obsahovat i několik desítek minut vystřižených scén, jež se do finálního sestřihu nevešly.

Legendární zpěvák Karel Gott si během své dlouhé kariéry dokázal získat srdce statisíců fanoušků, a to nejen ve své rodné vlasti. Nebyly to ale jen jeho nesmrtelné písně, čím Mistr na své příznivce zapůsobil. Fascinující byl i jeho osobní život, který jeho obdivovatele zajímá dodnes. Nahlédnout do soukromí Karla Gotta a dozvědět se spoustu informací měla široká veřejnost možnost jak v jeho autobiografické knize s názvem Má cesta za štěstím, kterou zpěvák stačil dopsat ještě před svým odchodem na věčnost, tak v dokumentu Karel.

Vystřižené scény

Režisérka dokumentu Olga Malířová Špátová s Mistrem strávila několik dlouhých měsíců, během kterých natočila hodiny a hodiny materiálu. Do finální podoby filmu se pak pochopitelně nevešlo vše, a tak mnohé ze záběrů musely zůstat ležet ladem. Vdova Ivana si ale uvědomuje, že by byla velká škoda o vystřižené scény fanoušky Mistra ochudit.

„Milí Karlovi příznivci, moc vás po delší době zdravím a s radostí informuji, že v pátek 24. června vyjde DVD s celovečerním dokumentem Karel. Jeho součástí bude navíc dalších 46 minut materiálu, který se nevešel do filmu,” oznámila Ivana Gottová fanouškům na sociální síti.

Pletení pomlázky i studijní (ne)úspěchy

Ivana Gottová již v minulosti na sociální síti zveřejnila úryvky z několika vystřižených scén, které se do dokumentu Karel nevešly. Mezi nimi se objevila například scéna, ve které Karel Gott plete i se svými vnuky pomlázku na své chalupě v Doubici. Jiný ze záběrů zase zachycuje Ivanu a Karla, když se společně vydali do archivu, aby se podívali do Mistrovo vysvědčení ze školních let. „S tím bych se moc nechlubil,” smál se při prohlížení známek zpěvák. A scén, které se do finálního sestřihu dokumentu Karel nedostaly, je celá řada.