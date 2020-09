Miláček národa Karel Gott dřel až do úmoru: Poslední velké gesto lásky!

"Doufám, že mi osud dá ještě příležitost, abych si ještě zazpíval, moc bych si to přál. Všemohoucí ale má své plány, které nemohu změnit. Člověk cítí, že s ním má nějaké úmysly," pronesl Gott mrazivá slova při jednom ze svých posledních rozhovorů.

Tehdy věděl, že budoucnost je nejistá, věřil ale v zázrak. Dokument o svém životě chtěl dotočit, stejně jako dopsat autobiografickou knihu. Olga Špátová, která je autorkou snímku tvrdí, že poslední záběry točili pouhých čtrnáct dní před smrtí a to i když se cítil zle. "Karel chtěl vše dodělat, otevřeně jsme hovořili i o konci. On ale dál plánoval, jako by mu nic nebylo," popsala dojemné poslední chvilky Špátová.

Všichni doufali, že se známý zpěvák dočká promítání dokumentu, bohužel se tak nestalo. Stihl ale dodělat vše, co chtěl. Nebyl by to Gott, kdyby nedostál svému slovu, svou pílí byl proslulý. Díky své pracovitosti a vůli dokončil své životní dílo, knihu a film, kterou si jeho malé dcerušky budou moci pouštět, až budou starší a na otce tak budou mít věčnou vzpomínku. Mimo jiné se očekává, že film bude kasovním trhákem!