Karel Gott byl ze svého dokumentu nadšený: Nová fotka ukazuje jeho radost

Přestože od smrti Karla Gotta uplynuly více než dva roky, vdova Ivana na jeho fanoušky nezanevřela a prostřednictvím sociálních sítí jim čas od času poskytuje fotografie ze života svého manžela, které dosud příznivci neměli příležitost vidět. Aktuálně sdílela veselý snímek, na kterém si Mistr se sklenkou v ruce a v doprovodu režisérky Olgy Špátové Malířové užívá sledování dokumentu, který o něm Malířová natočila.

Dlouho očekávaný dokument s názvem Karel, který ukazuje nejzásadnější momenty ze života Karla Gotta a také jeho poslední chvíle a boj se zákeřnou nemocí, si televizní diváci mohli konečně vychutnat také na svých obrazovkách, když jej odvysílala Česká televize. A pochopitelně se tato událost neobešla bez nejrůznějších reakcí. Při této příležitosti vdova Ivana Gottová zveřejnila na sociální síti krásný snímek, na kterém společně se svým mužem a režisérkou dokumentu Olgou Špátovou Malířovou sedí ve vile na Bertramce a sledují pořízené záběry.

„Jako bychom s Olgou a Karlem film sledovali s vámi. Čtu vaše krásné komentáře k filmu i knize a moc vám za ně děkuji. Dělají mně i celému týmu opravdu velkou radost,” napsala Ivana Gottová ke zveřejněnému snímku.

Slzy dojetí a velký vděk

A pod příspěvkem se okamžitě začaly rodit nejrůznější reakce, ve kterých fanoušci Karla Gotta děkovali Ivaně a všem lidem, kteří se na vzniku filmu podíleli, a vyzdvihovali, nakolik se dokument povedl. „Já vám to sem musím napsat. Celé jsem to totiž probrečela, jak to bylo nádherné a dojemné. Tak láskyplný vztah a neuvěřitelně upřímné sdělení a skvěle zpracovaný dokument. Úplně jsem si sedla na zadek. S kapesníkem v ruce,” chválila v komentáři jedna z fanynek.

Fanoušci dlouhodobě však netleskají jen tomu, jak si tvůrci s dokumentem poradili, ale slova vděku a obdivu věnují také Ivaně. „Byli jsme s manželem v kině a plakala jsem celý film. Teď to vidím potřetí a stále pláču. V knize jsem v polovině. Ivanko, všechno dobré přeji a děkuji, že stále dbáte o odkaz drahého Karla,” vzkázala vdově jedna z divaček.

Problémy s premiérou

Snímek s názvem Karel si svou premiéru po několika odloženích odbyl 7. října 2021. Úplně původně se měl ale do kin dostat již na podzim roku 2020, avšak kvůli pandemii byla premiéra několikrát posunuta. A kromě dokumentu si museli fanoušci počkat také na očekávanou autobiografickou knihu Má cesta za štěstím, kterou Mistr stihl dopsat ještě během svého života. Ani ta se nedostala do prodeje v původně stanoveném termínu. Vdova Ivana totiž po smrti manžela ve vile na Bertramce nalezla několik artefaktů a fotografií, o které nechtěla fanoušky ochudit, a do knihy je na poslední chvíli zakomponovala. A její úmysl se setkal s velkým úspěchem. Krátce poté, co se kniha dostala na police knihkupectví, se beznadějně vyprodala.