Poslední slova Karla Gotta: Režisérka filmu Karel prozradila, co jí zpěvák řekl

Natáčení od začátku probíhalo zcela pohodově. Zásadně ho však ovlivnila zpráva o Karlově nevyléčitelné nemoci. „Všechny scény najednou dostaly jiný rozměr,” řekla režisérka. „Vezměme si scénu, kdy se Karel v nemocnici u pana profesora Trněného dozvídá, že už mu nezbývá moc času. Následuje cesta autem na chalupu, zasněženou krajinou, a do toho jsem použila písničku Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Ivanka pak na chalupě vybaluje tašky, Karel tam vchází – za normální situace by to mohlo působit obyčejně, ale v tomhle kontextu to vyznívá jinak. Když pak Ivanka chystá vánoční výzdobu, dcery zdobí stromeček a zapalují krb – mohlo by to působit až kýčovitě, ale v téhle situaci to dostává úplně jiný rozměr. Když Nellinka balí svetr, vánoční dárek pro tátu, dochází vám, že je to vlastně naposledy, má to v sobě strašnou sílu,” vysvětlovala režisérka v rozhovoru.

O Karlově nemoci se režisérka dozvěděla v listopadu, měsíc po začátku práce na snímku. „Ivanka mi jednoho dne volala kvůli natáčení. Rozplakala se a řekla mi, že se dozvěděla, že už nemáme moc času,” svěřila se, jak se dozvěděla devastující zprávu.