Don Juan Karel Gott jako vztahový guru? Tenhle zpěvák chce řešit lásku stejně!

Samotný herec dal jasně najevo, že články o jeho soukromí mu nejsou po chuti. „Já jsem na to zvyklý a stejně mi to vadí. Lidé, kteří na to nejsou připraveni, jsou pak úplně v šoku. Mé soukromí už zkrátka bude jen moje,“ pokračoval herec, jenž se zřejmě bude se svými přítelkyněmi schovávat doma.