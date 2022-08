Hrdina Karel Gott: Kamaráda kdysi zachránil před smrtí, rozmluvil mu sebevraždu

Zdroj: Profimedia

Karel Gott nebyl jen geniálním zpěvákem, kterého obdivovaly miliony lidí, ale také velmi vnímavým a empatickým člověkem, jež nikdy nenechal své blízké ve štychu. Jeho blízký spolupracovník Petr Burda se jednou rozpovídal o tom, jak Mistr zabránil jejich společnému kamarádovi v sebevraždě.

Psal se rok 2002, když se nejmenovaný kamarád Karla Gotta a Petra Burdy ocitl v nešťastné situaci, ze které si myslel, že se nemůže dostat. Prošel si ošklivým rozchodem a jeho život pro něj ztratil smysl. Jediné východisko viděl ve vlastní smrti. „To byl náš společný kamarád z rozhlasu, se kterým se rozešla přítelkyně a on to velmi špatně nesl. Neměl chuť do života, bloumal po Praze a hrozilo, že si něco udělá,” nechal se podle Blesku slyšet novinář Petr Burda.

Chtěl spolykat prášky

Možná všichni doufali, že se dotyčný z rozchodu nakonec oklepe a černé myšlenky jej přejdou, pak ale přišla hrozivá zpráva. „Ten kamarád mi volal, že je na Vítkově a že už takhle nemůže, že si vezme prášky, že už pro něj život nemá smysl. Seřval jsem ho do telefonu a řekl mu, že tam okamžitě jedu. Vzal jsem si taxi a z něj volal Karlovi, zda není v Praze,” pokračoval ve vyprávění Burda.

A měl štěstí. Karel Gott totiž toho dne byl v hlavním městě. Neváhal ani vteřinu a nechal se svým řidičem odvézt na Vítkov, kde se všichni tři společně setkali. Zpěvák a novinář se snažili kamaráda uklidnit a společnými silami jej přesvědčovali o tom, že sebevražda není žádným řešením.

Nakonec to zvládli

Karel Gott a Petr Burda na Vítkově dlouho s kamarádem rozmlouvali. „Karel na něj mluvil a vyjmenoval mu spousty krásných věcí, na které se má těšit. A dodal: ‚Takových žen ještě bude!’,” prozradil novinář. Jejich společné snažení se nakonec vyplatilo a kamarád pochopil, že není všem dnům konec. Po několikahodinové debatě Gott a Burda známého přesvědčili a odvezli jej domů.