Vrchol hyenismu: Vandalové vykradli hrob Karla Gotta, zmizel i zlatý slavík

Zdroj: profimedia.cz

Fanoušci i rodina legendárního zpěváka Karla Gotta jsou v šoku. Z jeho hrobu na pražských Malvazinkách totiž zmizelo hned několik věcí, a to včetně sošky zlatého slavíka, která byla přilepena na náhrobní desku. Dle mluvčí rodiny Gottových Anety Stolzové to ovšem není zdaleka poprvé, co se hrob zpěváka stal cílem vandalů.