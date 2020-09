Zneužití slavného jména! Fanoušci Karla Gotta jsou v šoku!

Deník Aha! se pokusil pohřební službu kontaktovat a zjistit, zda je domluvená na formě této propagace s rodinou Karla Gotta! Nikdo ale na dotazy nereagoval!

Je tedy velmi pravděpodobné, že se firma dopustila trestného činu, pokud o reklamě rodina Gottových není informována! "Je to síla, že to vůbec zveřejní! To přece každý v televizi viděl, která to firma dělá. To se tím ještě musí na webu chlubit? S úctou a pokorou ke Karlovi si to neměli dovolit," píše jedna z mnoho rozhořčených fanynek Slavíka.

Pohřební ústav navíc neláká jen na jednu slavnou tvář, hned vedle Gotta jsou fotografie Evy Pilarové!