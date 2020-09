Znáte příběh lásky Karla Gotta a Ivany? Dala mu falešné číslo a on se nevzdal!

V osmdesáti letech nás opustil všemi milovaný Karel Gott. Podlehl akutní leukemii. Do poslední chvíle s ním byla Ivana Gottová, která se o něj starala. To ona byla jeho osudovou ženou a dokázala, co jiné ne. Dostat ho do chomoutu. A co tomu všechno předcházelo? No příběh je to vskutku až hollywoodský.