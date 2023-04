Karel Gott by byl štěstím bez sebe: Vdova Ivana spěchala do porodnice

Zdroj: Profimedia

Karel Gott miloval děti. Radost mu nedělaly jen ty jeho vlastní, ale také jeho vnoučata ze strany jeho dcery Lucie. A právě její rodina se před pár dny rozrostla a Lucie přivedla na svět dalšího, už třetího potomka. Do porodnice za ní vyrazila i Ivana se svými dcerami a svou maminkou.

Druhá dcera Karla Gotta, Lucie Valčíková, by snad ani nemohla být šťastnější. Během letošních Velikonoc totiž na světě se svým druhým manželem Lukášem Valčíkem přivítali syna. A radost měla celá rodina. Za Lucií dokonce podle Blesku dorazila do porodnice také vdova po Karlu Gottovi, Ivana Gottová, která s sebou vzala jak své dcery Charlotte a Nelly, tak svou maminku Blanku Krejčí.

Šťastné chvíle

Přestože Ivana Gottová s Mistrovou první dcerou Dominikou úplně nevychází, s Lucií ji pojí skvělé vztahy. Dokonce ji i její rodinu pozvala kdysi na slavnostní premiéru dokumentu Karel. Není proto divu, že za ní dorazila do porodnice, aby jí osobně pogratulovala k miminku a mohla se na něj podívat.

„Přijely autem a měly výbornou náladu, pořád se smály. Není divu, když mají v rodině tak krásnou událost,” prohlásila k Ivanině návštěvě v porodnici jistá svědkyně. Sama Lucie ovšem radostnou novinku nijak komentovat nechtěla. Sama se totiž nepovažuje za známou osobnost a pozornosti médií se běžně straní.

Třetí dítě

Lucie Valčíková má ze svého předchozího manželství s Janem Kovaříkem už dva syny – Vojtu a Honzíka. Lucie a Jan se v poklidu rozvedli v roce 2020. Následně si oba našli své nové partnery. A zatímco Lucie našla štěstí v náručí právě Lukáše Valčíka, Jan Kovařík se zamiloval do jisté Evy. I on se v novém vztahu dočkal potomka. Vloni v červnu se Janovi a jeho partnerce narodila krásná dcera, které dali jméno Nelly. Výběr jména však neměl nic společného s dcerou Karla Gotta, která se rovněž jmenuje Nelly. „Není to po Lucčině sestře Nelly Sofii. Prostě se nám to jméno líbilo,” vysvětlil tehdy podle eXtra.cz pyšný tatínek.