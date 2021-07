Karel Gott byl její spřízněnou duší: Ivana řekla, jak vnímali zlé pohledy lidí

Ivana Gottová a legendární zpěvák Karel Gott spolu strávili několik spokojených let, než je rozdělila Mistrova smrt. Ivana však věří, že se se svým milovaným mužem zase jednou setká. Při příležitosti vydání jeho nové autobiografie poskytla unikátní rozhovor, ve kterém se nedotýkala jen samotné knihy, ale pustila fanoušky i o něco hlouběji do svého soukromí.

Karel Gott by letos 14. července oslavil dvaaosmdesáté narozeniny. Při této příležitosti se jeho skalní fanoušci konečně dočkají jeho dlouho očekávané knihy s názvem Má cesta ze štěstím. A s tou byl zároveň zveřejněn i exkluzivní rozhovor s Ivanou Gottovou. Jde vlastně o jedno z mála interview, které kdy vdova po Karlu Gottovo poskytla. „K rozhovorům jsem několik let neměla důvod. Neměla jsem na srdci nic, co bych chtěla veřejně sdělit,” řekla Ivana Gottová v rozhovoru, který byl umístěn na oficiálních stránkách Karla Gotta.

„Ale myslím, že teď nastal čas, abych udělala výjimku a vyšla na chvíli ze svého soukromí,” dodala ještě s tím, že další rozhovory již ale neplánuje.

Spřízněné duše

Ivana Gottová prozradila, že začala legendárního zpěváka vnímat již jako dítě, i když by ji tenkrát vůbec nenapadlo, že by se jednou mohla stát jeho manželkou. „Byla jsem malá holka a Karel muž v nejproduktivnějším věku, navíc s mnoha životními zkušenostmi,” prozradila Ivana. Podle ní si ale s Karlem byli souzeni.

„Věřím, že duše dávno dopředu vědí, ke komu patří. A když přijde ten správný čas, najdou se, lhostejno, v jakých tělesných schránkách se právě nacházejí,” pokračovala ještě v tom, jak vnímá, co všechno se v jejím životě událo.

Nepřející pohledy ostatních neřešili

Mezi Ivanou a Karlem byl pochopitelně velký věkový rozdíl, kvůli čemuž se na manžele leckdo díval skrz prsty. Dvojici to ale vůbec nevadilo a spekulace ostatních nijak neřešili. „Mnozí si kvůli našemu věkovému rozdílu zpočátku klepali na čelo. I když nám oběma vždycky záleželo na tom, co si myslí ostatní, v tomto případě jsme měli svou hlavu,” vysvětlila Ivana.

„Spřízněné duše se prostě poznají, i když si někdy jedna na tu druhou musí chvíli počkat. Důležité je, že se našly a mohou být zase spolu. Ano, říkám zase. Věřím, že smrtí život nekončí, věřím v opětovné shledání,” dodala ještě.

Ivana Gottová manželovi k narozeninám kdysi nazpívala píseň

Zdroj: Youtube